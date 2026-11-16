Чтобы сдержать дальнейший рост государственного долга, превысившего рубеж в 20 миллиардов евро, новому правительству Латвии придется думать не только о сокращении расходов, но и об увеличении доходов бюджета.

Одним из решений является увеличение объема экспорта за счет более продуктивной работы и более успешной конкуренции на международных рынках. 4 из каждых 10 опрошенных представителей предприятий склоняются к мнению, что наиболее полезным шагом в укреплении конкурентоспособности предприятий было бы создание благоприятной налоговой системы для экспортеров.

Глобальная конкурентоспособность латвийских экспортирующих предприятий оценивается как умеренная, со стабильной восходящей динамикой, и это подтверждают данные Центрального статистического управления.

Например, в августе 2026 года зафиксирована в целом позитивная тенденция: стоимость экспорта товаров из Латвии выросла на 10,9 %. Однако этого роста все еще недостаточно для обеспечения стремительного и устойчивого скачка благосостояния до среднего уровня Европейского союза.

Это наглядно показывает Мировой рейтинг конкурентоспособности IMD 2026 года, в котором наша страна занимает 35-е место из 70 оцениваемых экономик. После небольшого падения в предыдущие годы Латвия вернулась на уровень 2022 года, но по-прежнему остается слабейшей из трех стран Балтии.

Если бы у самих предпринимателей была возможность изменить правила игры, чтобы сделать латвийские экспортирующие предприятия сильнее, они начали бы с изменений в налоговой системе. В ходе опроса предприятий, проведенного разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерии Jumis Pro, выяснилось, что благоприятную налоговую систему для экспортеров поддерживают 40,9 % всех респондентов, что является убедительно самым популярным мнением.

Впрочем, это не единственное «лекарство» для исправления ситуации. 21,6% опрошенных поддерживают идею создания сильных, финансируемых государством центров сотрудничества науки и предприятий, специализирующихся на создании инноваций.

«История учит, что инновации - один из важнейших движителей развития человечества и экономического роста. Начиная с «приручения» огня и создания письменности и заканчивая изобретением искусственного интеллекта, новые идеи всегда давали преимущество одним человеческим сообществам перед другими. В наши дни новые технологии помогают работать продуктивнее и с меньшими усилиями зарабатывать больше денег, поэтому в долгосрочной перспективе инновации должны стать главным решением для укрепления конкурентоспособности предприятий», считает руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Поддержку 15,9% респондентов получила идея определить 2–3 приоритетные экспортные отрасли, предприятия которых государство целенаправленно продвигало бы на зарубежных рынках и оказывало им необходимую финансовую поддержку.

Еще 11,4% опрошенных предлагают создать из бюджетных средств фонд поддержки для развития перспективных предприятий, тогда как 4,5% интересной кажется формула успеха Южной Кореи. А именно, выбрать несколько экспортирующих предприятий и создать для них особо благоприятные условия для стремительного, агрессивного завоевания мировых рынков. Вырасти они в корпорации глобального уровня, то со временем стали бы главными налогоплательщиками в стране.

Jumis Pro провела исследование в конце августа 2026 года, опросив 176 крупных, средних и малых предприятий Латвии.