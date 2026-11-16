Латвийский город Валмиера вошел в число четырех площадок, выбранных для масштабного европейского проекта по развитию искусственного интеллекта. Пять технологических компаний намерены создать объединенную сеть вычислительных центров в странах Балтии и Северной Европы. Для Латвии это может означать новые инвестиции, рабочие места и развитие технологической отрасли, если проект получит необходимое финансирование.

Валмиера может стать одним из центров европейской инфраструктуры искусственного интеллекта. Компании Nokia, Nscale, Skeleton, Telia и Verda объявили о создании международного консорциума AI Gigafactory Northern, который планирует развивать крупные вычислительные мощности сразу в нескольких странах.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на участников проекта, Валмиера выбрана одной из четырех площадок будущей сети. Остальные центры планируется разместить в финском Оулу, Таллинском регионе Эстонии и Швеции, где конкретное место пока не определено.

Партнеры намерены подать совместную заявку на европейский конкурс по созданию гигафабрик ИИ. Таким образом, выбор Валмиеры пока означает включение города в планируемый проект, а не окончательное решение о строительстве.

Почему выбрали именно Валмиеру

По информации консорциума, Валмиера располагает несколькими важными преимуществами для создания крупного вычислительного центра. Среди них — доступ к электросети, подходящая территория для развития инфраструктуры и сотрудничество с местным самоуправлением.

Для подобных объектов особенно важны надежное электроснабжение и возможности охлаждения оборудования. Мощные вычислительные системы потребляют значительные объемы электроэнергии и выделяют тепло. Северная Европа и страны Балтии обладают подходящими условиями благодаря сравнительно прохладному климату, развитым цифровым сетям и доступности источников энергии с низким уровнем выбросов углерода.

Что такое гигафабрика искусственного интеллекта

Несмотря на название, речь идет не о заводе по производству роботов или компьютерных чипов. Гигафабрика ИИ — это крупная вычислительная инфраструктура, предназначенная для разработки, обучения и использования сложных моделей искусственного интеллекта. Такие системы требуют огромных вычислительных ресурсов, которыми отдельные предприятия или исследовательские учреждения зачастую не располагают.

AI Gigafactory Northern предполагает создание не одного гигантского центра, а сети взаимосвязанных объектов в четырех странах. Они будут объединять вычислительные мощности, облачные сервисы, высокоскоростную передачу данных и энергетическую инфраструктуру. Пользоваться этими ресурсами смогут предприятия, научные организации и государственные учреждения по всей Европе.

Таким образом, размещенный в Валмиере центр должен стать частью общей европейской системы, а не работать исключительно для нужд Латвии.

Какие выгоды проект может принести Латвии

По оценке участников консорциума, строительство и эксплуатация инфраструктуры способны создать дополнительный спрос на услуги местных предприятий. В частности, новые возможности могут появиться у строительных, инженерных, энергетических и технологических компаний. Кроме того, проект предусматривает рабочие места для высококвалифицированных специалистов и потенциально может привлечь в Валмиеру дополнительные инвестиции.

Ранее министр экономики Виктор Валайнс заявлял, что создание фабрики вычислительных мощностей ИИ в Латвии способно обеспечить около 350 рабочих мест, а объем привлеченных инвестиций может достичь 90 млн евро. Однако эти цифры были озвучены в рамках ранее представленных планов. В нынешнем сообщении консорциума отдельный бюджет центра в Валмиере и точное количество рабочих мест не указаны. Поэтому окончательный экономический эффект для города пока оценивать рано.

Кто участвует в проекте

Каждая из пяти компаний будет использовать собственные технологические компетенции. Nokia отвечает за направление высокопроизводительных сетей связи, Nscale и Verda обладают опытом создания вычислительной и облачной инфраструктуры, Telia — передачи данных и инфраструктурных услуг, а Skeleton — энергетических технологий и систем стабилизации электроснабжения.

«Реализация амбиций Европы в области ИИ зависит от надежной инфраструктуры, которую Европа сможет контролировать и расширять», — отметил директор Nokia по геополитике и связям с правительствами Микко Хаутала.

По его словам, объединение технологических возможностей нескольких стран позволит укрепить европейскую конкурентоспособность и уменьшить зависимость от внешних поставщиков.

Поддержку проекту также оказывают финский Технический исследовательский центр VTT и шведский Королевский технологический институт KTH.

ЕС планирует привлечь 30 млрд евро на развитие ИИ

AI Gigafactory Northern намерен участвовать в европейской инициативе по расширению вычислительных мощностей. В рамках программы InvestAI Евросоюз рассчитывает мобилизовать 30 млрд евро инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Из этой суммы 20 млрд евро предполагается привлечь из частного сектора, а еще 10 млрд — за счет финансирования ЕС и участвующих государств.

Это общий инвестиционный ориентир европейской инициативы, а не сумма, которую планируется выделить непосредственно проекту в Валмиере.

Консорциум намерен подать заявку на конкурс, организованный европейским совместным предприятием по высокопроизводительным вычислениям EuroHPC.

Когда могут начать строительство

Ранее министр экономики Виктор Валайнс допускал, что в случае утверждения проекта строительные работы в Латвии смогут начаться в 2027 году.

Однако окончательные сроки зависят от результатов европейского конкурса и дальнейших решений участников консорциума. В настоящее время компании объявили о партнерстве, определили предварительные площадки и готовятся к участию в отборе.

Если проект будет реализован, Валмиера войдет в международную сеть центров искусственного интеллекта, объединяющую Латвию, Эстонию, Финляндию и Швецию.