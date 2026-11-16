Латвийское учреждение по предотвращению киберинцидентов Cert.lv призвало клиентов национальной авиакомпании airBaltic проявлять особую осторожность при получении электронных писем, SMS и телефонных звонков, связанных с предстоящими перелётами. Предупреждение последовало после масштабного киберинцидента, затронувшего данные примерно 618 тысяч пассажирских бронирований.

Как сообщает агентство LETA, авиакомпания уведомила Cert.lv об утечке информации, связанной с рейсами и бронированиями пассажиров.

При этом специалисты подчёркивают: взлом произошёл не в информационных системах самой airBaltic, а в системе стороннего поставщика IT-услуг, которым пользуется авиакомпания.

Какие данные оказались под угрозой

По имеющейся информации, несанкционированный доступ затронул около 618 тысяч бронирований пассажиров, проходивших онлайн-регистрацию на рейсы airBaltic в период с 18 июля по 12 ноября 2026 года.

Злоумышленники получили возможность доступа к именам и фамилиям пассажиров, номерам бронирований и сведениям о рейсах.

В авиакомпании заверяют, что платёжные данные, информация из проездных документов и другие конфиденциальные сведения в результате инцидента не пострадали.

На данный момент также нет признаков того, что полученные данные уже использовались в преступных целях.

Мошенники могут воспользоваться информацией о рейсах

В Cert.lv предупреждают, что сведения о конкретных перелётах могут использоваться для убедительных мошеннических сообщений.

Например, пассажирам могут поступать письма или SMS якобы от имени airBaltic с информацией об изменении времени вылета, отмене рейса, компенсации или потере багажа.

Поскольку злоумышленникам потенциально известны реальные данные бронирования, подобные обращения могут выглядеть особенно правдоподобно.

Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам, полученным в подозрительных письмах и сообщениях. Всю информацию о рейсах следует самостоятельно проверять на официальном сайте airBaltic или в мобильном приложении авиакомпании.

Если поступает неожиданный телефонный звонок от человека, представляющегося сотрудником airBaltic, рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно связаться с авиакомпанией по официальным контактам.

Также пассажиров призывают следить за сообщениями airBaltic на её сайте и официальных страницах в социальных сетях, особенно если речь идёт об изменениях порядка обслуживания или вопросах безопасности.

Расследование продолжается

После обнаружения киберинцидента airBaltic начала сотрудничать с поставщиком IT-услуг, чтобы ограничить последствия несанкционированного доступа и снизить возможные риски для пассажиров.

Обстоятельства произошедшего продолжают расследовать.

Напомним, за первые десять месяцев 2026 года airBaltic перевезла 4,488 миллиона пассажиров — на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре услугами авиакомпании воспользовались 447 400 пассажиров, что на 6% меньше прошлогоднего показателя.

Какие компании могли быть затронуты?

Как ранее сообщал bb.lv, в базе находились сообщения, отправленные от имени крупнейших банков, страховых компаний, торговых сетей, медицинских учреждений и государственных организаций.

Среди упомянутых организаций — Swedbank, SEB, ERGO, Compensa, Artea, служба экстренной помощи 112, Porsche, CityBee, Barbora, EuroCash, DEPO, Akropolis, IKI, PerlasGo, Autoplius, литовские медицинские компании Sypsenos akademija и Denticija, а также авиакомпания airBaltic.

Хотя CSCTelecom работает преимущественно в Латвии, возможный инцидент затронул также Литву и Эстонию.