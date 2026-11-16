Пассажиры Ryanair, не оплачивающие выбор места, теперь могут регистрироваться на рейс за 72 часа до вылета вместо прежних 24. Конкретное место в салоне при этом не гарантируется.

Авиакомпания Ryanair втрое увеличила срок бесплатной онлайн-регистрации для пассажиров, не оплачивающих выбор места. Теперь им можно зарегистрироваться за 72 часа до вылета вместо прежних 24, сообщил Avianews.

Время закрытия регистрации не изменилось: посадочный талон нужно получить не позднее чем за два часа до вылета. Для тех, кто оплачивает выбор места или покупает билет с включенным местом, условия остались прежними: онлайн-регистрация доступна за 60 дней до вылета.

Новая возможность особенно удобна для коротких поездок на несколько дней: так можно заранее получить посадочные талоны на рейсы туда и обратно. Ryanair, как и раньше, сама распределяет места между пассажирами, не оплачивающими их выбор, поэтому регистрация за 72 часа не гарантирует конкретного места в салоне.

Изменение может повлиять на конкурента, Wizz Air: оба лоукостера работают по схожей модели, а потому нововведения одного могут побудить другого пересмотреть условия. Но пока Wizz Air сохраняет прежние правила: пассажиры без оплаты выбора места могут бесплатно зарегистрироваться за 24 часа до вылета, а онлайн-регистрация закрывается за три часа до отправления.

По данным ирландских и британских изданий, автоматически присвоенное место при бесплатной регистрации может появиться в приложении лишь примерно за три часа до вылета, хотя сама регистрация открывается раньше.

С 10 ноября регистрация и сдача багажа в аэропортах закрываются за 60 минут до вылета вместо 40. А с 12 ноября все пассажиры получают цифровой посадочный талон в приложении Ryanair: бумажные талоны не выдаются.