В октябре средняя цена серийных квартир в микрорайонах Риги выросла на 0,3%, а с начала года — почти на 11%. Об этом говорится в последнем обзоре рынка серийных квартир компании недвижимости «Arco Real Estate».

В октябре средняя цена квадратного метра серийной квартиры достигла 981 евро. При этом она была в среднем на 39% ниже, чем 1 октября 2007 года, когда стоимость квадратного метра неремонтированной серийной квартиры достигла исторического максимума — 1620 евро.

Как отмечают в «Arco Real Estate», октябрьский рост средней цены оказался одним из самых незначительных в этом году. В течение года квартиры дорожали каждый месяц, и эта тенденция сохраняется. Однако в микрорайонах с традиционно более низкими ценами, например в Кенгарагсе, Болдерае и Ильгюциемсе, в октябре подорожания не произошло. В целом ежемесячный рост цен в рижских микрорайонах уже не был таким заметным, как в первой половине года.

С начала 2026 года квартиры в крупнейших микрорайонах Риги подорожали на 7–14%. Наибольший рост зафиксирован в Иманте — на 14%. В Агенскалнсе серийные квартиры также подорожали заметнее, чем в большинстве других микрорайонов: в среднем на 13%.

В остальных районах рост цен не превысил 12%. Наименьшее подорожание отмечено в самом дешёвом микрорайоне Болдерае и в самом дорогом — Тейке. В обоих случаях с начала 2026 года цены выросли в среднем на 7%.

В октябре средняя стоимость квадратного метра однокомнатных и четырёхкомнатных квартир увеличилась на 0,6%, двухкомнатных — на 0,3%, трёхкомнатных — на 0,2%. С начала года сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры — на 11,6%.

В октябре средние цены выросли почти во всех крупнейших микрорайонах Риги. Самое заметное повышение зафиксировано в Межциемсе — на 1% за месяц. В то же время в некоторых районах, в том числе в Кенгарагсе, Болдерае и Ильгюциемсе, изменений цен не произошло.

По сравнению с началом 2026 года в октябре серийные квартиры во всех крупнейших микрорайонах Риги стоили дороже. Самые высокие цены по-прежнему были в Тейке: средняя стоимость квадратного метра там достигла 1165 евро. Самая низкая цена сохранялась в Болдерае — 728 евро за квадратный метр. По сравнению с предыдущим месяцем она не изменилась.

В октябре самыми дорогими оставались квартиры в домах 119-й и 104-й серий. Двухкомнатные квартиры в удовлетворительном состоянии стоили от 58 000 до 62 000 евро в зависимости от местоположения.

Самыми дешёвыми были квартиры в домах литовского проекта — от 34 000 до 51 000 евро за двухкомнатную квартиру. Примерно в том же ценовом диапазоне находились квартиры в домах хрущёвской постройки: от 33 000 до 51 000 евро в зависимости от микрорайона.