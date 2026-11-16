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Стабильности в мире нет – в Rīgas ūdens объяснили, почему подорожает вода 3 1938

Бизнес
Дата публикации: 16.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Rīgas ūdens
ФОТО: Unsplash.com

Повышение тарифов неизбежно, пугает рижан руководство горводоканала Rīgas ūdens.

Член правления рижской муниципальной компании Агнесе Озолкая пояснила в разговоре с LETA, что Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила два тарифа: один действует до конца 2026 года, второй вступит в силу 1 января 2027 года и будет выше нынешнего.

С чего бы это? В горводоканале объясняют повышение тарифов геополитической ситуацией и подорожанием ресурсов.

В частности, значительно выросла стоимость метанола, необходимого для очистки сточных вод, что также отразится на стоимости услуг. По словам Озолкаи, на будущие тарифы повлияет и рост затрат на строительство, которые только в этом году увеличились на 10%.

«Мы понимаем, что дорожает всё, и не хотим создавать дополнительную нагрузку на жителей», — говорит Озолкая. Однако нагрузка создаётся.

Новое тарифное предложение предприятие планирует подготовить к декабрю.

Отметим, что прибыль Rīgas ūdens в прошлом году достигла 591 тыс. евро. Предприятие обеспечивает водоснабжение, сбор и очистку сточных вод в Риге, а также в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях.

Единственный владелец предприятия — Рижское самоуправление.

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#Рига #Ригас Уденс #строительство #тарифы
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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