В Латвии разработан новый инструмент, позволяющий анализировать поведение автомобилистов за рулём и использовать полученные сведения для более точной оценки страховых рисков. В перспективе такие данные могут учитываться при расчёте стоимости обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (OCTA).

Об этом сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).

До сих пор при определении страхового риска водителя и расчёте стоимости полиса OCTA страховщики преимущественно опирались на историю страхования конкретного человека.

Однако новая технология позволит учитывать не только прошлые страховые случаи, но и то, как автомобилист ведёт себя на дороге в повседневной жизни.

По словам руководителя отдела информационных технологий LTAB Агриса Дауксте, система использует телематику для анализа различных параметров вождения. В частности, она позволяет оценивать поведение водителя, влияние технического состояния автомобиля на возникновение опасных ситуаций и другие факторы.

Новую функцию уже можно испытать

Разработчики интегрировали телематический инструмент в мобильное приложение LTAB OCTA и приглашают водителей принять участие в его тестировании.

До 22 ноября проводится специальная акция «7 дней без спешки» (7 dienas bez steigas).

Участникам предлагается пользоваться новой функцией приложения, оценивать её возможности и делиться своими впечатлениями.

Присоединиться к тестированию можно в любой день до завершения акции. При этом необязательно участвовать все семь дней — допускается и более короткий период.

Повлияют ли результаты на стоимость страховки?

В LTAB особо подчёркивают, что на нынешнем этапе собранные данные будут использоваться исключительно для тестирования новой функции и определения результатов акции.

Пока они не будут применяться для составления индивидуальных страховых профилей водителей или расчёта стоимости OCTA.

Однако в дальнейшем технология может позволить страховщикам точнее оценивать риски, учитывая реальные привычки автомобилистов, а не только сведения об их предыдущих страховых случаях.

Разработку начали студенты

Работа над новой системой связана с информационной кампанией LTAB «Сколько стоит твоя невнимательность на дороге?», стартовавшей в октябре.

Её цель — напомнить автомобилистам, что опасное и необдуманное поведение за рулём может причинить вред не только им самим, но и окружающим, а также повлиять на индивидуальный страховой риск.

К разработке технологии привлекли студентов нескольких латвийских вузов. Первые экспериментальные прототипы были созданы во время хакатона.

Напомним, что система обязательного страхования OCTA действует в Латвии с 1997 года. Её задача — обеспечить защиту интересов третьих лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.