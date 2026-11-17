Латвийская авиакомпания airBaltic обратилась в американский суд с просьбой разрешить отказаться от аренды еще трех самолетов Airbus A220-300. Компания объясняет решение тем, что эти лайнеры больше не нужны для ее работы, а арендные платежи превышают нынешние рыночные ставки. В общей сложности airBaltic уже запросила разрешение на прекращение аренды 12 самолетов.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic продолжает пересматривать состав своего флота в рамках финансовой реструктуризации. Теперь перевозчик хочет отказаться от аренды еще трех самолетов Airbus A220-300, содержание которых, по оценке компании, экономически невыгодно.

Как сообщает агентство ЛЕТА, соответствующее заявление airBaltic подала 13 ноября в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Компания просит разрешить прекратить исполнение договоров аренды с 2 декабря.

Речь идет о самолетах с регистрационными номерами YL-AAW, YL-AAX и YL-AAY. Все три лайнера поступили во флот airBaltic в 2020 году. Первый из них авиакомпания получила в сентябре, остальные два — в декабре того же года.

Согласно представленным суду документам, сейчас корпуса и двигатели всех трех самолетов находятся в Рижском аэропорту.

Почему airBaltic отказывается от самолетов

Компания объясняет свое решение пересмотром долгосрочных потребностей флота. После оценки будущей деятельности перевозчик пришел к выводу, что эти три самолета больше не соответствуют его бизнес-плану и не нужны для дальнейшей работы.

При этом предусмотренные договорами арендные платежи превышают нынешние рыночные ставки на сопоставимые самолеты. Иными словами, airBaltic считает невыгодным продолжать платить за лайнеры, которые компания не планирует использовать в дальнейшем.

Исполнительный директор консультирующей airBaltic по вопросам реструктуризации компании Seabury Global Advisors Майкл Кокс в представленной суду декларации отметил, что сохранение этих самолетов не принесет экономической выгоды. По его оценке, отказ от договоров позволит сохранить больше средств и активов в интересах кредиторов и других заинтересованных сторон.

Арендодателем трех самолетов указана зарегистрированная в Ирландии Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, выступающая в качестве доверительного управляющего собственника. В документах также фигурирует Falko (Ireland) Limited.

Уже 12 самолетов за несколько недель

Это третье обращение airBaltic в американский суд с просьбой разрешить отказаться от аренды самолетов. Первое заявление было подано 30 октября и касалось шести Airbus A220-300. Компания попросила установить дату прекращения договоров с 17 ноября.

Затем, 6 ноября, airBaltic запросила разрешение на отказ от аренды еще трех самолетов, в том числе лайнера в цветах латвийского флага. Предлагаемая дата прекращения этих договоров — 25 ноября. Новое заявление от 13 ноября касается еще трех самолетов.

Таким образом, за несколько недель авиакомпания запросила разрешение на прекращение аренды в общей сложности 12 лайнеров. Однако это пока не означает, что все договоры уже расторгнуты. Решения об их прекращении должны пройти предусмотренную судебную процедуру.

Сколько самолетов останется у авиакомпании

Согласно документам, представленным американскому суду, на момент подготовки заявлений во флоте airBaltic насчитывалось 54 самолета Airbus A220-300. Из них 46 находились в операционной аренде, а восемь компания характеризовала как принадлежащие ей.

Ранее airBaltic сообщала о намерении сократить флот примерно до 36 самолетов к концу 2026 года. Это предполагает уменьшение парка на 18 лайнеров по сравнению с первоначальными 54. При этом компания продолжает оценивать свои потребности и допускает возврат дополнительных арендованных самолетов, а также избыточных запасных двигателей.

Помимо самолетов, в документах указаны семь собственных запасных двигателей, четыре двигателя в операционной аренде и еще три — в финансовой аренде.

Когда суд рассмотрит новое заявление

Заседание по вопросу отказа от аренды трех самолетов назначено на 9 декабря, в 17:00 по латвийскому времени. При этом airBaltic просит установить более раннюю дату прекращения договоров — 2 декабря. Срок подачи возражений истекает 2 декабря в 23:00 по латвийскому времени.

Возможность прекратить исполнение невыгодных договоров является одной из мер, доступных компании в рамках американской процедуры реструктуризации Chapter 11.

Как идет финансовая реструктуризация airBaltic

В сентябре airBaltic начала процедуру Chapter 11 в США, которая позволяет компании реструктурировать обязательства под судебной защитой, продолжая хозяйственную деятельность. В октябре американский суд утвердил структуру специального финансирования DIP на сумму до 350 млн евро.

Средства предусмотрены тремя частями: 175 млн евро, до 125 млн евро и до 50 млн евро. Получение последующих траншей зависит от выполнения установленных условий. Из первого транша airBaltic использовала 78,925 млн евро для выкупа восьми Airbus A220 и семи двигателей.

Компания рассчитывает завершить процесс реструктуризации примерно к середине 2027 года, однако окончательный план реорганизации еще должен получить одобрение суда. При этом airBaltic ранее подчеркивала, что процедура Chapter 11 не означает прекращения полетов: авиакомпания продолжает обслуживать пассажиров, а действующие билеты и бронирования остаются в силе.

В 2025 году оборот концерна airBaltic достиг 779,344 млн евро, увеличившись на 4,2%, а убытки составили 44,337 млн евро. Крупнейшим акционером авиакомпании остается латвийское государство, которому принадлежат 88,37% акций. Еще 10% находятся у Lufthansa, а 1,62% — у компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тюссена.