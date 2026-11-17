Группа Civinity, предоставляющая услуги по управлению и обслуживанию зданий, а также инженерно-технические и технологические решения и работающая в том числе в Латвии, подписала договор о приобретении контрольного пакета акций эстонской компании Stell — 51%.

По оценке группы, после завершения сделки она станет одной из крупнейших компаний в сфере управления и обслуживания недвижимости в странах Балтии. Civinity будет предоставлять эти услуги во всех трёх странах Балтии, а общая численность её сотрудников превысит 3000 человек.

Для латвийских компаний, владеющих магазинами, офисами или промышленными объектами также в других странах Балтии, это позволит организовать управление и обслуживание недвижимости в рамках одной группы. Клиенты смогут согласовывать требования к качеству услуг и получать сопоставимую информацию о выполненных работах в разных странах, при этом повседневное обслуживание будут обеспечивать местные команды.

В результате сделки совокупная выручка группы Civinity на основе показателей pro forma увеличится до 163 миллионов евро, а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) — почти до 13 миллионов евро. С точки зрения финансовых показателей приобретаемой компании эта сделка станет крупнейшим приобретением за всю историю группы Civinity.

Stell — крупнейшая частная компания Эстонии, предоставляющая комплексные услуги по управлению и обслуживанию зданий, и один из лидеров рынка по объёму выручки за 2025 год. В компании работают около 1500 человек, её филиалы расположены в семи городах Эстонии. В 2025 году выручка Stell составила 42,1 миллиона евро, EBITDA — 3 миллиона евро, а чистая прибыль — почти 1,3 миллиона евро.

Civinity совместно с командой руководителей Stell договорилась о приобретении акций, принадлежащих нынешним крупнейшим акционерам компании — частным инвесторам. После завершения сделки доля руководящей команды в капитале Stell увеличится примерно с 9% до 49%. При этом она продолжит управлять деятельностью компании.

«Мы выходим на эстонский рынок вместе с руководителями, которые увеличивают свои инвестиции в компанию. Они хорошо знают клиентов и продолжат руководить повседневной деятельностью предприятия. Нашим вкладом станет опыт развития бизнеса и работы с международными клиентами. Благодаря наличию команд во всех трёх странах Балтии мы сможем обеспечивать управление и обслуживание объектов недвижимости наших клиентов по всему региону», — говорит основатель и председатель правления Civinity Дейвидас Яцка (Deividas Jacka).

Более широкий спектр услуг на эстонском рынке

Stell обслуживает корпоративных клиентов и товарищества собственников квартир. Компания обеспечивает управление зданиями и их техническое обслуживание, уборку помещений и уход за территориями, а также консультирует по вопросам энергоэффективности.

После присоединения к группе Stell сможет использовать опыт Civinity в реализации инженерно-технических проектов, а также её цифровые решения в области управления зданиями и энергоэффективности. Конкретные направления расширения услуг будут определены совместно с местным руководством.

Stell сохранит название и руководящую команду

После приобретения компании её название, бренд, организационная структура и порядок обслуживания клиентов останутся без изменений.

Увеличение доли руководящей команды до 49% соответствует подходу Civinity, предполагающему совместные инвестиции с руководством приобретаемых компаний. Эстонская команда сохранит ответственность за деятельность на местном рынке и будет участвовать в планировании дальнейшего роста.

«Мы хотим продолжить развитие Stell, поэтому увеличиваем свою долю в компании и продолжим ею руководить. Клиенты по-прежнему будут сотрудничать с командой, которую уже хорошо знают. Одновременно мы сможем использовать инженерно-технические компетенции и технологические решения Civinity. Для нас важно, чтобы они помогали проще организовывать управление и обслуживание зданий и предоставляли клиентам более понятную информацию о выполненных работах», — говорит исполнительный директор и член правления Stell Микк Силламаа.

Ведутся переговоры в Финляндии и Швеции

Цель группы — стать одним из сильных игроков на рынке управления и обслуживания недвижимости Северной Европы. Civinity рассматривает возможности дальнейшего приобретения компаний в Эстонии и уже ведёт переговоры о потенциальных инвестициях в Финляндии и Швеции.

После завершения приобретения Stell группа сможет планировать дальнейшее расширение совместно с руководством этой компании.

Сумма сделки по приобретению Stell не раскрывается. Civinity планирует частично профинансировать покупку за счёт средств, привлечённых в ходе размещения облигаций.

Бывшая компания группы ISS

История Stell началась в 1995 году, когда в Эстонии была основана клининговая компания ESS Puhastusteenused. С 2005 по 2019 год предприятие входило в международную группу ISS и работало под названием ISS Eesti. После приобретения компании эстонскими инвесторами в 2020 году был представлен бренд Stell.

В период работы в составе группы ISS компания приобрела международный опыт организации предоставления услуг. Впоследствии её развитие продолжила эстонская руководящая команда, которой после завершения сделки будет принадлежать почти половина акций предприятия.

«ISS до сих пор остаётся для меня примером того, как следует организовывать управление и обслуживание зданий в разных странах и работать с крупнейшими клиентами. Поэтому возможность совместно с местными руководителями приобрести бывшую компанию группы ISS имеет для меня и личное значение. Накопленный Stell опыт будет очень важен для нас при выходе на другие рынки», — говорит Дейвидас Яцка.