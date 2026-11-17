Развитие солнечной энергетики в странах Балтии привело к неожиданному эффекту: в ясные дни электростанции одновременно производят столько энергии, что биржевые цены могут опускаться до нуля и даже становиться отрицательными. Однако вечером, когда потребление растет, электричества по-прежнему может не хватать. Энергетические компании объясняют, почему региону необходимы не только солнечные панели, но и ветропарки, резервные мощности и более тесное сотрудничество между странами.

В странах Балтии стремительное развитие солнечной энергетики создает новую проблему: электричества может быть слишком много в середине дня и недостаточно вечером, когда потребление возрастает. Поэтому дальнейшее увеличение количества солнечных панелей само по себе не гарантирует ни стабильных цен, ни энергетической независимости региона.

Как сообщает издание Diena, специалисты энергетических компаний Enefit и Latvenergo обращают внимание на необходимость более сбалансированного развития энергетической системы. Солнечные, ветровые и гидроэлектростанции способны дополнять друг друга, однако их возможности сильно зависят от погоды.

Почему солнечные панели снижают цену электричества до нуля

Главная особенность солнечной энергетики заключается в том, что электростанции одного региона обычно достигают максимальной производительности примерно в одно и то же время. В ясный день тысячи солнечных панелей одновременно начинают вырабатывать большие объемы электричества. Если в этот момент предложение превышает спрос и возможности экспорта, биржевая цена резко снижается.

Иногда она достигает нуля или даже становится отрицательной.

«В середине дня, когда солнце светит наиболее интенсивно, солнечная энергия начинает "поглощать" саму себя», — объясняет руководитель отдела управления портфелем и рыночных исследований Enefit Роман Тюрин.

По его словам, одновременная работа большого количества солнечных электростанций приводит к избытку предложения и падению рыночных цен. Такое явление называют эффектом ценовой каннибализации солнечной энергетики: чем больше одинаковых источников одновременно производят электричество, тем ниже может становиться его стоимость именно в часы их максимальной работы.

Для потребителей с динамическими биржевыми тарифами это иногда означает очень дешевую электроэнергию днем. Для производителей — снижение доходов в часы наибольшей выработки.

Вечером ситуация меняется

Проблема заключается в том, что высокий объем производства солнечной энергии не совпадает с периодами максимального потребления. Днем страны Балтии могут самостоятельно обеспечивать значительную часть своих потребностей, но вечером, когда солнце садится, ситуация меняется.

«Даже дополнительное производство солнечной энергии в середине дня не помогает решить проблему дефицита мощностей в вечерние пиковые часы», — отмечает Тюрин.

По его словам, наиболее сложными периодами остаются вечерние часы высокого потребления, месяцы после весеннего половодья и продолжительные периоды холодной безветренной погоды. В таких условиях выработка солнечных панелей снижается, ветер может не обеспечивать необходимой мощности, а производство на гидроэлектростанциях зависит от количества воды.

Поэтому энергетической системе необходимы источники, способные обеспечивать электричеством потребителей и тогда, когда погодные условия неблагоприятны.

Как Литва помогает компенсировать снижение производства на Даугаве

Энергетические системы Латвии, Литвы и Эстонии тесно связаны. Когда из-за снижения уровня воды уменьшается производство электричества на гидроэлектростанциях Даугавы, недостаток могут частично компенсировать ветровые и солнечные электростанции соседних стран. Особенно заметную роль в этом играет Литва, где активно развиваются возобновляемые источники энергии.

Однако возможности такого обмена не безграничны. Если одновременно в нескольких странах возникает избыток электричества, существующих сетевых соединений может не хватить, чтобы направить его туда, где сохраняется высокий спрос. И наоборот, когда местного производства недостаточно, стоимость электроэнергии начинает сильнее зависеть от импорта и доступности межгосударственных линий электропередачи.

Latvenergo подчеркивает, что именно неравномерность производства и доступности мощностей существенно влияет на колебания цен.

Почему цена электричества в Латвии зависит от соседей

Страны Балтии связаны с другими европейскими энергетическими рынками. Электричество поступает в регион, в частности, через соединения EstLink с Финляндией, NordBalt со Швецией и LitPol Link с Польшей. Это означает, что на биржевые цены в Латвии влияет не только работа местных электростанций, но и производство электроэнергии в соседних государствах.

Например, при высокой выработке ветровых электростанций в Финляндии дешевое электричество может поступать в страны Балтии. Но если пропускной способности соединений недостаточно, цены в разных странах могут значительно отличаться.

Подобные ситуации уже наблюдались на балтийском рынке, когда дешевая электроэнергия была доступна в Эстонии, но из-за сетевых ограничений не могла в необходимом объеме поступить в Латвию и Литву.

Почему недостаточно просто строить больше электростанций

Еще одна проблема заключается в том, что каждая балтийская страна преимущественно самостоятельно планирует развитие собственной энергетики. По мнению Enefit, без более тесной координации существует риск, что государства будут одновременно инвестировать в похожие решения, создавая избыточные мощности в одни часы и сохраняя дефицит в другие.

Latvenergo также отмечает, что планировать развитие энергетической системы становится все сложнее. Необходимо учитывать не только ближайшие часы и месяцы, но и потребности региона через пять, десять или даже 25 лет.

При этом по мере увеличения доли возобновляемых источников энергии все большее значение приобретают прогнозы погоды, возможности передачи электричества и способность системы быстро реагировать на изменения производства.

Что это означает для жителей Латвии

Для потребителей главная проблема заключается в резких колебаниях стоимости электричества. Большое количество солнечных панелей может обеспечивать низкие биржевые цены днем, однако не гарантирует дешевое электричество вечером и зимой.

Поэтому дальнейшее развитие энергетики требует сочетания разных источников производства, модернизации электросетей и технологий накопления энергии, которые позволяют сохранять избыток электричества для последующего использования.

Ветропарки могут дополнять солнечные станции, поскольку способны производить электричество и ночью, и в холодное время года. Однако они тоже зависят от погоды и не могут полностью заменить управляемые источники и резервы.

Главная задача для стран Балтии — не просто производить больше электроэнергии, а обеспечить ее доступность именно тогда, когда она необходима потребителям.