В отношении латвийского производителя молочной продукции Rankas piens начат процесс правовой защиты. Предприятие, работающее на рынке более 30 лет, столкнулось с финансовыми проблемами: его убытки за прошлый год превысили миллион евро, а задолженность по налогам составляет более 84 тысяч евро.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Регистр неплатёжеспособности, соответствующее дело возбуждено Видземским районным судом в пятницу, 13 ноября.

Компании дали время договориться с кредиторами

Суд назначил Яниса Гутманиса лицом, осуществляющим надзор за процессом правовой защиты предприятия.

Как сообщили в Видземском районном суде, Rankas piens должно до 13 марта 2027 года представить план мероприятий по правовой защите, согласованный с кредиторами.

Процесс правовой защиты позволяет предприятию, испытывающему финансовые трудности, попытаться восстановить платёжеспособность и договориться с кредиторами об условиях погашения задолженности.

При этом возбуждение дела о правовой защите ещё не означает признания компании неплатёжеспособной или её банкротства.

Налоговый долг превысил 84 тысячи евро

По данным Службы государственных доходов (VID), на 17 ноября 2026 года задолженность Rankas piens по администрируемым службой налогам составляла 84 068 евро.

Финансовые трудности компании проявились и ранее.

Ещё 9 октября 2026 года VID приняла решение ввести в отношении предприятия ряд регистрационных ограничений.

В частности, компании запретили регистрировать в Коммерческом регистре изменения, связанные с реорганизацией, ликвидацией, исключением должностных лиц и владельцев долей капитала.

Также были установлены ограничения на регистрацию, переоформление и изменение коммерческих залогов.

Кроме того, предприятию запретили уменьшать основной капитал, установив его минимальный размер на уровне 62 103 евро.

Выручка падает, убытки растут

Финансовые показатели Rankas piens свидетельствуют об ухудшении положения предприятия.

В 2025 году оборот компании составил 4,846 миллиона евро, что на 12,8% меньше, чем годом ранее.

При этом убытки выросли в 2,6 раза, достигнув 1,007 миллиона евро.

Таким образом, на фоне сокращения продаж предприятие завершило прошлый год со значительным отрицательным финансовым результатом.

Более 30 лет на молочном рынке

Компания Rankas piens была зарегистрирована в 1993 году и занимается производством молочной продукции.

Её основной капитал составляет 1,174 миллиона евро.

Крупнейшим акционером предприятия является член правления Алдис Спалвиньш, которому принадлежит 98,36% акций.

Дальнейшая судьба производителя будет зависеть от того, удастся ли согласовать с кредиторами план финансового оздоровления и получить его утверждение в установленном порядке.

Пока речь идёт о попытке урегулировать финансовые обязательства компании, а не о прекращении её деятельности.