Латвийская авиакомпания airBaltic предупредила американский суд, что без дополнительного финансирования ее денежные средства могут закончиться уже в первой половине декабря. В таком случае перевозчик, по оценке его финансового консультанта, будет вынужден прекратить деятельность и начать ликвидацию. Однако получение новых средств зависит от судебного решения, против которого выступает часть кредиторов.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic оказалась перед критически важным этапом финансовой реструктуризации. Если предприятие не получит доступ к дополнительным кредитным средствам, уже в первой половине декабря у него могут закончиться деньги для продолжения деятельности. В таком случае, согласно оценке финансового консультанта, авиакомпании придется начать процедуру ликвидации.

Как сообщает агентство ЛЕТА, об этом говорится в документах, которые airBaltic представила 16 ноября в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Авиакомпания пытается добиться разрешения на использование оставшихся средств специального финансирования, предусмотренного для предприятий, проходящих реструктуризацию.

Почему деньги могут закончиться уже в декабре

В ходе процедуры Chapter 11 airBaltic договорилась о привлечении финансирования на сумму до 350 млн евро. Однако получить все эти деньги сразу компания не может. Финансирование разделено на три части, а использование двух последних зависит от дополнительных условий и решения суда.

В частности, для получения второго транша размером до 125 млн евро и третьего — до 50 млн евро необходимо предоставить новым кредиторам преимущественные права на часть имущества авиакомпании, уже заложенного в обеспечение ранее выпущенных облигаций. Против этого выступают некоторые держатели облигаций с погашением в 2029 году.

Заместитель председателя компании Seabury Global Aviation Advisors по финансовому консультированию Стефан Крастев проанализировал прогнозируемые денежные потоки airBaltic и пришел к выводу, что без дополнительного финансирования компания не сможет продолжать работу. По его оценке, денежные средства закончатся в первой половине декабря, после чего авиакомпания будет вынуждена начать ликвидацию.

При этом речь идет о прогнозе на случай, если доступ к новым кредитным средствам получить не удастся, а не о принятом решении закрыть авиакомпанию.

Почему кредиторы возражают

Спор связан с тем, кто получит преимущественное право на имущество airBaltic, если компания не сможет выполнить свои финансовые обязательства. Новые кредиторы требуют более высокого приоритета залогового обеспечения, чем у держателей ранее выпущенных облигаций. Это означает, что при определенных обстоятельствах новые кредиторы смогут претендовать на погашение требований из стоимости заложенных активов раньше прежних кредиторов.

Держатели облигаций опасаются, что такое изменение ухудшит их положение. airBaltic утверждает, что альтернативных вариантов финансирования найти не удалось. По данным компании, все три полученных предложения предусматривали предоставление новым кредиторам повышенного приоритета.

Для защиты интересов прежних кредиторов авиакомпания предлагает дополнительное обеспечение, включая восемь самолетов Airbus A220, семь запасных двигателей и авиационный тренажер. Суду предстоит решить, достаточно ли этих мер.

Что выгоднее кредиторам — продолжение работы или ликвидация?

В документах приводятся расчеты финансового консультанта, которые airBaltic использует для обоснования своей позиции. По оценке Крастева, стоимость обеспечения держателей облигаций при продолжении деятельности компании составляет около 251 млн евро. В случае ликвидации она может сократиться до 28,5–56,1 млн евро.

Если же airBaltic продолжит работать и новые кредиторы получат преимущественные права на залоги, после удовлетворения их требований для держателей облигаций, согласно расчетам консультанта, может остаться около 74,1 млн евро. Эти цифры являются прогнозными оценками для разных сценариев, а не суммами, которые кредиторы уже получили.

Таким образом, airBaltic пытается убедить суд, что продолжение работы с новым финансированием позволит сохранить больше стоимости, чем прекращение деятельности предприятия.

Решающее заседание назначено на 9 декабря

Судебное заседание, на котором должны рассмотреть вопрос о приоритете залогового обеспечения для новых кредиторов, первоначально планировалось на 17–18 ноября. Теперь его перенесли на 9 декабря. При необходимости рассмотрение продолжится 10 декабря.

Сроки особенно важны, поскольку, согласно представленному прогнозу, именно в первой половине декабря компания рискует остаться без денежных средств. При этом airBaltic продолжает переговоры с кредиторами и работу над планом реструктуризации.

Ранее компания также сообщила о намерении отказаться от аренды 12 самолетов Airbus A220-300, которые больше не соответствуют ее долгосрочному бизнес-плану или обходятся дороже действующих рыночных ставок.

Сокращение флота и пересмотр договоров аренды являются частью мер по уменьшению расходов.

Что будет с билетами и рейсами airBaltic

Несмотря на предупреждение о риске ликвидации, авиакомпания заявляет, что продолжает работать в обычном режиме. Согласно позиции airBaltic, действующие билеты и бронирования остаются в силе, а рейсы выполняются по запланированной программе.

Процедура Chapter 11 позволяет компании продолжать деятельность под судебной защитой от определенных требований кредиторов, одновременно пересматривая свои финансовые обязательства. Таким образом, предупреждение в судебных документах не означает, что авиакомпания уже объявила о прекращении полетов в декабре.

Однако дальнейшая работа airBaltic, согласно представленным расчетам, напрямую зависит от получения дополнительного финансирования.

Если реструктуризация пройдет успешно, компания рассчитывает завершить процедуру примерно к середине 2027 года. Окончательный план реорганизации должен будет утвердить американский суд.