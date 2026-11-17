Предприятия Латгале заметно реже получают высший налоговый рейтинг, чем компании в других регионах Латвии. В Ливанском крае доля предприятий с серьезными проблемами при выполнении налоговых обязательств превышает 10% — это самый высокий показатель в стране. Однако представители бизнеса предупреждают: неблагоприятная статистика отражает не только налоговую дисциплину, но и сложные условия работы в регионе.

Латгале выделяется на фоне других регионов Латвии менее благоприятными показателями налоговой дисциплины предприятий. Здесь значительно меньше компаний с высшим рейтингом Службы государственных доходов (СГД), а в отдельных самоуправлениях доля предприятий с серьезными нарушениями превышает средний показатель по стране.

Об этом сообщает LSM со ссылкой на данные СГД и представителей регионального бизнеса. Предприниматели считают, что статистику нельзя рассматривать отдельно от экономических условий, в которых приходится работать компаниям на востоке Латвии.

Только один край Латгале превысил средний показатель

Система налоговых рейтингов действует в Латвии с 2024 года. Она позволяет оценивать, насколько добросовестно предприятия выполняют свои налоговые обязательства. Высший рейтинг A означает, что компания своевременно выполняет основные обязательства и у налоговой службы нет существенных претензий к ее налоговой дисциплине. В среднем по Латвии такой рейтинг имеют чуть более 17% предприятий.

Однако в Латгале лишь одно самоуправление — Прейльский край — превышает этот показатель. В остальных восьми самоуправлениях доля компаний с рейтингом A ниже среднего уровня по стране. Для сравнения, в Курземе и Земгале ситуация противоположная: во всех самоуправлениях этих регионов доля предприятий с высшим рейтингом превышает среднелатвийский показатель.

Где больше всего предприятий с серьезными нарушениями

Еще заметнее региональные различия проявляются при анализе рейтинга C. Такую оценку получают предприятия, у которых выявлены серьезные нарушения налоговых обязательств. По данным СГД, средняя доля компаний с рейтингом C в Латвии составляет 6,6%. В Латгале этот показатель превышен сразу в пяти самоуправлениях: Ливанском, Краславском, Балвском и Аугшдаугавском краях, а также в Резекне.

Особенно выделяется Ливанский край, где рейтинг C имеют более 10% предприятий. Это самый высокий показатель среди всех самоуправлений Латвии. Представитель СГД Наталья Филипова пояснила, что такой рейтинг связан с серьезными нарушениями, из-за которых предприятие исключено из регистра плательщиков НДС или принято решение о приостановке его хозяйственной деятельности.

Почему бизнесу в Латгале приходится труднее

Председатель Латгальского совета Латвийской торгово-промышленной палаты Иво Дембовскис считает, что показатели региона нельзя автоматически объяснять недобросовестностью местных предпринимателей. По его словам, ведение бизнеса в Латгале связано с дополнительными расходами и ограничениями, которые сильнее влияют на предприятия, чем в экономически более развитых частях страны.

Среди основных проблем он называет удаленность от портов, доступность рабочей силы и другие факторы, повышающие расходы предприятий.

«Это расстояние до порта, это доступность рабочей силы и другие факторы, которые делают любой бизнес дороже. Здесь, очевидно, приходится затягивать пояса во всех направлениях. Нельзя просто взять и сказать, что эти предприниматели плохие или что-то в этом роде», — пояснил Дембовскис.

Таким образом, представители бизнеса связывают неблагоприятную статистику не только с поведением отдельных компаний, но и с экономическими трудностями региона. В то же время сама по себе сложная ситуация на рынке не освобождает предприятия от налоговых обязательств.

Даже предприятия с высшим рейтингом сталкиваются с трудностями

Примером служит швейное предприятие Nemo из Краславского края, которому удалось получить высший налоговый рейтинг A. Однако и для этой компании поддержание высоких показателей требует усилий.

Это показывает, что даже предприятия, успешно выполняющие налоговые обязательства, работают в условиях повышенных расходов и конкуренции.

Что означают налоговые рейтинги A, B и C

Система СГД предназначена не только для контроля. Она также позволяет предпринимателям и потенциальным деловым партнерам получать информацию о налоговой дисциплине компаний.

Рейтинг состоит из пяти категорий:

Рейтинг Значение A Хорошее выполнение налоговых обязательств, нет существенных рисков B Есть показатели, которые необходимо улучшить C Серьезные нарушения налоговых обязательств N Неактивный налогоплательщик J Недавно зарегистрированное предприятие

При оценке СГД учитывает своевременность подачи деклараций, налоговые долги, результаты проверок, уровень декларируемых зарплат и другие показатели. Информация о рейтинге доступна в публичной базе данных СГД. Благодаря этому потенциальные партнеры могут заранее проверить предприятие перед началом сотрудничества.

При этом сама налоговая служба подчеркивает, что рейтинг оценивает выполнение налоговых обязательств, а не общую успешность бизнеса.

Для предприятий Латгале результаты такого рейтинга имеют особое значение: менее благоприятные показатели могут осложнять формирование деловой репутации, хотя не всегда дают полное представление об экономическом положении компании.