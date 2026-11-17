Банк Латвии проверил все восемь страховых компаний, предлагающих страхование частного имущества в стране, и обнаружил ряд недостатков в обслуживании клиентов.

Выяснилось, что страховщики не всегда своевременно информируют людей о рассмотрении заявлений на возмещение ущерба, по-разному учитывают жалобы и недостаточно подробно объясняют причины отказов в выплатах.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на результаты проверки Банка Латвии, особое внимание надзорный орган обратил на то, сколько времени клиенты фактически ожидают страховых выплат и насколько понятны им решения страховщиков.

При этом конкретных нарушений законодательства проверка не выявила.

Жалоба жалобе рознь

Одной из обнаруженных проблем оказался различный подход страховых компаний к регистрации недовольства клиентов.

Из восьми проверенных страховщиков пять считают жалобой любое устное или письменное выражение недовольства.

Две компании регистрируют жалобы только в том случае, если клиент изложил свои претензии письменно.

Ещё у одного страховщика вообще отсутствует установленное определение жалобы.

В Банке Латвии считают, что такая практика мешает получить полное представление о реальном уровне недовольства клиентов.

Например, если человек пожаловался сотруднику страховой компании по телефону, в одних организациях его обращение будет учтено, а в других может вообще не попасть в статистику жалоб.

Впрочем, сами по себе различия в подходах надзорный орган не квалифицировал как нарушения нормативных актов.

Страховщики по-разному считают время ожидания

Тематическая проверка проводилась с июня по сентябрь 2026 года.

Она охватила все восемь компаний, предлагающих в Латвии страхование частного имущества: четыре страховых общества и четыре филиала страховщиков из других государств Европейского союза.

Специалисты Банка Латвии изучили организацию процесса рассмотрения заявлений о страховом возмещении, порядок принятия решений и осуществления выплат.

Выяснилось, что компании в целом работают в соответствии с установленными ими внутренними процедурами.

Однако обнаружились недостатки, связанные с информированием клиентов о необходимых документах, ходе рассмотрения заявлений и основаниях принятых решений.

Особое внимание привлекло то, как страховщики измеряют продолжительность рассмотрения заявлений.

Оказалось, что разные компании начинают отсчёт времени с разных моментов.

В результате внутренние показатели не всегда отражают весь период, в течение которого клиент фактически ожидает решения.

Кроме того, некоторые страховщики контролируют сроки вручную, а эффективность такого контроля зависит от организации работы конкретных сотрудников.

Банк Латвии считает, что компаниям необходимо оценивать не только соблюдение установленных законом сроков, но и общее время, прошедшее с момента получения заявления клиента.

При этом контроль сроков должен осуществляться систематически.

Клиентам не всегда объясняют, почему отказали в выплате

Ещё одним недостатком оказалась недостаточная оценка качества решений, принимаемых страховщиками.

Как установил Банк Латвии, компании редко проверяют, насколько понятны клиентам объяснения причин отказа в выплате страхового возмещения или уменьшения его размера.

При этом анкеты для оценки удовлетворённости обслуживанием не всегда направляются тем людям, которым было отказано в компенсации.

В результате страховые компании могут получать неполную картину качества своей работы.

Надзорный орган призывает страховщиков систематически проверять обоснованность и понятность принимаемых решений.

Особое внимание рекомендуется уделять случаям полного отказа в страховом возмещении и частичных выплат.

Кроме того, при изучении клиентского опыта необходимо учитывать мнение людей, которым страховая компания отказала в компенсации.

«Человек не должен гадать, какие документы ему нужны»

Руководитель Управления надзора за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре подчёркивает, что для многих жителей обращение за страховым возмещением становится совершенно новым опытом.

Именно поэтому страховщики должны обеспечить понятную и своевременную коммуникацию.

«Когда затоплено жильё или буря повредила крышу, человек не должен гадать, какие документы необходимо представить и что происходит с его заявлением о страховом возмещении. Задача страховщика — сделать этот процесс понятным: своевременно объяснить, что требуется, информировать о ходе рассмотрения дела и чётко обосновать принятое решение», — заявила Дундуре.

Проверка показала, что клиенты не всегда сразу после подачи заявления получают полный перечень необходимых документов.

Кроме того, если рассмотрение дела затягивается, страховая компания не всегда сообщает человеку, на каком этапе находится его заявление.

В результате клиент может долгое время оставаться в неопределённости, не понимая, требуется ли от него дополнительная информация и когда можно ожидать решения.

Хорошие примеры тоже нашлись

Несмотря на выявленные недостатки, Банк Латвии обнаружил и положительные примеры организации работы.

В некоторых компаниях клиентам предоставляют перечни необходимых документов, составленные с учётом конкретного вида происшествия.

Например, при затоплении квартиры и повреждении крыши во время бури могут требоваться разные подтверждающие документы.

Также среди положительных практик отмечены регулярные уведомления о ходе рассмотрения заявлений.

Отдельные страховщики организовали ускоренное рассмотрение простых случаев и более оперативную выплату возмещений.

Положительную оценку получили и решения, в которых клиенту предоставляется подробный и понятный расчёт причинённого ущерба.

Банк Латвии призывает остальные компании активнее перенимать подобный опыт.

Страховые компании не всегда анализируют собственные ошибки

Проверка выявила и недостатки в использовании информации о страховых выплатах и отказах.

Как установил надзорный орган, многие страховщики анализируют такие данные преимущественно по мере необходимости, а не на систематической основе.

По мнению Банка Латвии, это может мешать своевременно выявлять повторяющиеся проблемы.

В частности, компания рискует не заметить недостатки в условиях страхового покрытия или в общении с клиентами, если не анализирует регулярно причины отказов и жалоб.

Аналогичная проблема обнаружена при контроле внешних партнёров страховых компаний.

Нередко качество их услуг оценивается главным образом на основании поступивших клиентских жалоб.

Однако такой подход не позволяет обнаружить недостатки, на которые клиенты по каким-либо причинам не пожаловались.

Страховой брокер может осложнить общение с клиентом

Отдельно Банк Латвии обратил внимание на ситуацию, когда договор страхования заключается через брокера.

В подобных случаях у страховой компании иногда отсутствуют непосредственные контактные данные клиента.

В распоряжении страховщика могут находиться только контакты посредника.

Это затрудняет прямую связь с человеком, особенно если необходимо оперативно сообщить ему о ходе рассмотрения заявления или запросить дополнительные документы.

В то же время Банк Латвии подчёркивает, что передача информации через брокера сама по себе не является недостатком.

Главное условие — сведения должны доходить до клиента своевременно.

Количество жалоб на страховщиков растёт

На фоне выявленных недостатков Банк Латвии отмечает увеличение числа обращений граждан с жалобами на страховые компании.

Таким образом, за год количество жалоб увеличилось примерно на 44%.

По данным регулятора, тенденция роста сохраняется и в 2026 году.

Большинство претензий связано непосредственно со страховыми возмещениями — их рассмотрением, назначением и выплатой.

Решения об отказе не должны принимать исключительно автоматические системы

Банк Латвии считает, что страховщикам необходимо совершенствовать процессы рассмотрения заявлений, в том числе с использованием современных технологий.

Однако автоматизация не должна полностью исключать участие человека в принятии важных решений.

В частности, надзорный орган рекомендует сохранять человеческий контроль в случаях, когда речь идёт об отказе в страховом возмещении или частичной выплате.

Кроме того, компании должны обеспечивать возможность общения с сотрудниками для тех клиентов, которые не пользуются цифровыми каналами связи.

Это особенно важно для людей, которым сложно подавать заявления и получать информацию через интернет или мобильные приложения.

Что Банк Латвии требует улучшить

По итогам проверки надзорный орган обозначил четыре основных направления, которым страховщики должны уделить повышенное внимание.

Первое — информирование клиентов и организация процесса рассмотрения заявлений о страховом возмещении.

Второе — обеспечение качества принимаемых решений, включая понятное объяснение отказов и частичных выплат.

Третье — систематическое использование клиентского опыта для совершенствования страховых продуктов.

Четвёртое — более эффективный контроль качества услуг внешних партнёров.

Банк Латвии ожидает, что компании внедрят необходимые улучшения с учётом масштабов своей деятельности и существующих рисков.

При этом регулятор подчёркивает, что далеко не все изменения требуют значительных финансовых вложений или сложных технологических решений.

Например, более понятное общение с клиентами, регулярная проверка качества решений и анализ причин жалоб могут быть организованы без существенных дополнительных инвестиций.

Надзорный орган также уточняет, что его рекомендации определяют желаемый уровень качества обслуживания, но не обязывают всех страховщиков внедрять одинаковые технологические системы.

Нарушений закона не нашли, но проблемы есть

Несмотря на многочисленные замечания, тематическая проверка не выявила конкретных нарушений нормативных актов.

В Банке Латвии особо подчёркивают, что специалисты не рассматривали индивидуальные дела о страховых возмещениях и не проверяли обоснованность каждого конкретного решения.

Поэтому результаты проверки не означают, что страховые компании действительно причинили определённым клиентам финансовый ущерб или нарушили установленные сроки выплат.

Выводы касаются прежде всего организации процесса рассмотрения заявлений и системы контроля качества обслуживания.

Тем не менее регулятор считает необходимым устранить выявленные недостатки, чтобы сделать получение страхового возмещения более понятным, прозрачным и удобным для жителей Латвии.