Во всём мире растёт число семей, которые решают завести кота; глобальный рынок кормов, аксессуаров и мерча превышает сто миллиардов евро и двигает pet-экономику.

Рынок объемом более ста миллиардов евро, миллионы новых владельцев и растущие расходы. Кошки уже не только домашние любимцы, кошки становятся героями глобального экономического явления под названием «Catnomics», которое простирается от Соединенных Штатов до Японии и затрагивает также Италию.

Чтобы представить масштаб явления, достаточно учесть, что именно эти животные обеспечивают 38,5% всех расходов в сфере pet economy, говорится в отчете PW Consulting, на который ссылается Agi.

От Японии до Италии все больше семей решают завести кошку

Только в Японии, где феномен называют «Nekonomics», в 2026 году рынок почти достиг стоимости 17 миллиардов евро (3 000 миллиардов иен) за счет cat café, сувениров и других товаров, по данным профессора Кацухиро Миямото из Университета Кансай.

В исследовании ассоциация Japan pet food сообщает, что в 2025 году у японцев было 8,8 миллиона кошек против 6,8 миллиона собак. По тому же отчету, за всю жизнь животного семья тратит в среднем почти 10 300 евро (1,8 миллиона иен).

В Европе кошки тоже стимулируют рынок товаров для домашних животных

Кошек предпочитают и европейцы. Согласно отчету 2026 года «Facts & Figures» FEDIAF EuropeanPetFood, в Европе в 2024 году около 149 миллионов семей, то есть 49%, имели домашних животных, всего 306 миллионов питомцев, среди которых 111 миллионов кошек и 91 миллион собак.

Наибольшую стоимость на рынке формирует кошачий корм, на него приходится 50%, за ним следует корм для собак с 46%, хотя 58% всего производимого в Европе корма предназначено для собак и лишь 41% для кошек.

Эту тенденцию подтверждают и данные Statista, где говорится, что «в Европе в целом число кошек значительно увеличилось с 2010 года. В 2024 году одна только ЕС насчитывала обширную популяцию кошек, делая их самыми популярными домашними питомцами. Численность домашних кошек в Европейском союзе отражает также объем рынка товаров для домашних животных в этом регионе».

Лидерами среди европейских стран по числу домашних кошек являются Франция и Германия, за ними следует Италия, где поголовье кошек растет: количество их приема в семью увеличилось на 4,7% с 2022 по 2025 год, и в семьях живут в общей сложности 11 миллионов кошек против 10,2 миллиона тремя годами ранее.

Годовой объем расходов на корм для кошек в Италии составляет около 2,35 миллиарда евро, согласно отчету ASSALCO-Zoomark 2026, где отмечается, что этот сегмент занимает 56% рынка кормов для собак и кошек и демонстрирует ежегодный рост на 4,3%, сообщает Agi.

В США рост числа принятых кошек обеспечивают мужчины из поколения Z

Сектор активно расширяется и в Соединенных Штатах, где увеличение числа усыновленных кошек связано прежде всего с мужчинами из поколения Z, говорится в отчете American Pet Products Association. Мужчины составляют 43% владельцев кошек в США, а среди поколения Z доля усыновленных кошек выросла на 27% всего за один год.

Число американских семей, решивших держать дома кошку, достигло 53 миллионов, то есть около 39% от общего количества, что означает рост на 5% с 2024 по 2025 год. В отчете также отмечается, что с 2018 года увеличилась доля семей как минимум с тремя кошками, рост составил 45%.

Такая тенденция проявляется и в Китае, где рынок, связанный с кошками, растет гораздо быстрее, чем собачий, и увеличиваются индивидуальные траты на кошек. В городских центрах насчитывается 72,9 миллиона кошек против 53,4 миллиона собак, а экономическая стоимость сегмента растет на 5,2% против 3,2% в собачьем секторе.

Но рынок, связанный с кошками, не только расширяется, он и заметно меняется. Помимо расходов на корм и ветеринарные услуги все больше средств направляется на уход за стареющими кошками, этот сегмент называют «Silver cat economy», он быстро развивается в Гонконге.

Все больше владельцев кошек предпочитают инвестировать в долголетие своего питомца, что подтверждает, что привязанность к кошкам играет все более значимую роль на международном рынке домашних животных.