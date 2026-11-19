Латвийская компания Airline Support Baltic (ASB) планирует освоить переоборудование пассажирских самолетов CRJ200 в VIP-конфигурацию. Подобные проекты выполняют лишь немногие предприятия Европы.

Новая услуга позволит ASB использовать накопленный опыт технического обслуживания бизнес-авиации, капитального ремонта двигателей и обновления самолетных салонов, предлагая международным заказчикам решения с высокой добавленной стоимостью.

Превращение пассажирского самолета в воздушное судно для частных или корпоративных перевозок – значительно более сложная задача, чем замена кресел и отделки. Она требует инженерных решений, учитывающих авиационные стандарты безопасности и индивидуальные потребности владельца.

Для Латвии появление такого направления означает возможность укрепить позиции на международном рынке специализированных авиационных услуг. Речь идет не о производстве новых самолетов, а о продлении срока их коммерческого использования за счет адаптации к другим задачам.

Новая жизнь пассажирского самолета

CRJ200 – региональный пассажирский самолет, разработанный канадской компанией Bombardier. Стандартная версия рассчитана примерно на 50 пассажиров, однако в корпоративной авиации требования к организации пространства существенно отличаются.

Вместо рядов обычных кресел в VIP-конфигурации могут появиться просторные зоны отдыха, индивидуальные пассажирские места, помещения для переговоров и оборудование, соответствующее пожеланиям заказчика.

При этом изменения затрагивают не только интерьер. Инженерам необходимо учитывать размещение оборудования, электрические системы, распределение массы, безопасность пассажиров и сертификационные требования.

Такие проекты объединяют авиационную инженерию, электронику, техническое обслуживание и изготовление специализированных элементов салона.

ASB рассматривает переоборудование CRJ200 как перспективную нишу, в которой работает сравнительно небольшое количество европейских предприятий. Для владельцев воздушных судов подобная модернизация может стать альтернативой приобретению другого самолета, если его техническое состояние и экономические параметры позволяют реализовать такой проект.

От технического обслуживания к комплексному обновлению

Airline Support Baltic ведет свою историю с 1994 года, а производственная база компании в Риге работает с 2013 года. Предприятие выполняет базовое и линейное техническое обслуживание самолетов, ремонт двигателей и шасси, модернизацию авионики и обновление пассажирских салонов.

В ASB подчеркивают, что компания стала первым в Европе сервисным центром, объединившим возможности полного обновления воздушного судна и капитального ремонта двигателей. Такой подход позволяет выполнять взаимосвязанные работы на одной производственной площадке, сокращая необходимость привлечения нескольких подрядчиков.

С 2020 года ASB реализовала 465 проектов технического обслуживания. Среди них – 166 проектов с самолетами Embraer ERJ-135BJ Legacy, 51 – с Challenger 850 и 24 – с CRJ100/200.

Одним из примеров накопленного опыта стал проект самолета Challenger 850 авиакомпании AirX. Специалисты предприятия провели техническую проверку воздушного судна, выполнили работы с двигателями и шасси, модернизировали электронные системы и полностью обновили пассажирский салон.

Особую сложность представляла координация различных этапов: технические решения, оборудование и дизайн интерьера должны были соответствовать требованиям заказчика и образовывать единое целое.

Полученные компетенции создают основу для более масштабных проектов, предполагающих изменение назначения воздушного судна.

Важным условием дальнейшего развития станет получение одобрения EASA Part-21, необходимого для сертифицированного проектирования и производства соответствующих авиационных решений. Компания планирует использовать его, в частности, для работы с интерьерами CRJ200 и Bombardier Challenger 850.

В настоящее время ASB располагает одобрением EASA Part-145, которое регулирует деятельность по техническому обслуживанию воздушных судов. Переход к проектированию сертифицируемых изменений требует дополнительных полномочий и соблюдения специальных нормативных процедур.

Новые возможности для авиационной отрасли Латвии

Развитие направления переоборудования самолетов предусмотрено в планах расширения производственной инфраструктуры ASB.

Компания намерена построить отдельное здание площадью 1000 квадратных метров для изготовления и обновления авиационных интерьеров. Еще один запланированный объект – ангар площадью 5300 квадратных метров, предназначенный для обслуживания более крупных воздушных судов.

После реализации проектов общая производственная площадь комплекса должна увеличиться с 8750 до 15 050 квадратных метров. Одновременно предприятие сможет обслуживать до двенадцати самолетов вместо нынешних шести.

Дополнительные мощности также откроют возможности для работы с Embraer E-Jets, Airbus A320 и Boeing 737.

Вместе с инфраструктурой ASB развивает кадровый потенциал. Компания сотрудничает с Рижским техническим университетом, Институтом транспорта и связи и Рижским авиационным институтом, а также организует собственную подготовку специалистов.

К 2029 году предприятие планирует увеличить численность сотрудников со 187 человек в 2025 году примерно до 340.

Для реализации проектов по переоборудованию самолетов потребуются специалисты различных направлений – от авиационных инженеров и техников до экспертов по электронным системам и интерьерным решениям.

С экономической точки зрения такие услуги представляют интерес благодаря высокой доле квалифицированного труда и технической экспертизы в их стоимости. Они позволяют создавать рабочие места, развивать инженерные компетенции и привлекать в Латвию международных заказчиков.

Переоборудование CRJ200 в VIP-конфигурацию пока остается запланированным направлением ASB. Его реализация будет зависеть от получения необходимых одобрений, подготовки инфраструктуры и спроса со стороны клиентов. Однако существующая техническая база и опыт обслуживания бизнес-авиации позволяют компании рассматривать этот сегмент как перспективный этап дальнейшего развития.