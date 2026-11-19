После снижения НДС питьевое молоко в Латвии стало дешевле, а его продажи выросли на 6–7%. Однако производители предупреждают, что в следующем году ситуация может измениться: закупочные цены на сырое молоко постепенно повышаются, увеличивая расходы переработчиков. При этом лишь половина питьевого молока, продаваемого в латвийских магазинах, произведена в самой Латвии.

В Латвии закупочные цены на сырое молоко остаются относительно стабильными, однако с весны постепенно увеличиваются. Пока рост измеряется несколькими центами, но в перспективе он может привести к подорожанию молочных продуктов в магазинах. Одновременно отрасль сталкивается с другой проблемой: значительную часть местного рынка занимает импортная продукция из Литвы и Эстонии.

Как сообщает агентство ЛЕТА, об этом рассказал председатель правления Латвийского центрального союза молочников Янис Шолкс. По его словам, ситуация на молочном рынке в 2026 году остается сравнительно спокойной, однако производители уже ощущают увеличение расходов.

Закупочная цена молока постепенно растет

По словам Шолкса, средняя закупочная цена сырого молока в Латвии до ноября составляла немного больше 38 центов за килограмм. С апреля цены постепенно повышаются, хотя ежемесячные изменения остаются небольшими. В общей сложности рост за этот период может составлять несколько центов.

На стоимость сырья влияют как международная экономическая ситуация, так и повышение цен на топливо. При этом молокоперерабатывающие предприятия не могут столь же быстро увеличивать отпускные цены для торговых сетей. В результате дополнительные расходы приходится покрывать самим производителям.

Если тенденция сохранится, последствия для покупателей могут стать заметными в 2027 году.

Почему один цент может превратиться в 30 центов

Шолкс объяснил, что даже незначительное изменение закупочной цены сырого молока способно существенно повлиять на себестоимость готовой продукции.

Например, для производства одного килограмма полутвердого сыра необходимо приблизительно десять килограммов молока. Если закупочная цена сырья увеличивается всего на один цент за килограмм, расходы на молоко для производства килограмма сыра возрастают примерно на десять центов.

Однако конечная магазинная цена зависит не только от сырья. К ней добавляются расходы на переработку, транспортировку, наценки производителя и торговой сети, а также НДС. По оценке Шолкса, в отдельных случаях повышение закупочной цены молока на один цент может привести к увеличению конечной стоимости продукта примерно на 30 центов.

Это не означает, что все молочные продукты автоматически подорожают на такую сумму: речь идет о возможном эффекте с учетом всей цепочки формирования цены.

Снижение НДС помогло удешевить молоко

С 1 июля 2026 года в Латвии на определенные категории питьевого молока действует пониженная ставка НДС — 12% вместо прежних 21%. По словам Шолкса, благодаря этому молоко в латвийских магазинах стало самым дешевым среди стран Балтии, хотя ранее розничные цены в трех государствах были примерно одинаковыми.

Представитель отрасли отмечает, что снижение налога действительно дошло до покупателей. Это подтверждают и результаты мониторинга Совета по конкуренции, согласно которым крупнейшие торговые сети в основном корректно отразили уменьшение НДС в розничных ценах. Более того, средняя цена молока в рамках исследования снизилась на 8,58%.

При этом снижение ставки НДС касается не всех молочных продуктов. Например, для ультрапастеризованного молока UHT и молока с вкусовыми добавками действуют другие условия.

Жители стали покупать больше молока

После снижения НДС продажи питьевого молока в Латвии выросли в среднем на 6–7%. По словам Шолкса, это свидетельствует о том, что уменьшение цены способно стимулировать потребление.

Однако пока неизвестно, за счет какой продукции произошел рост — латвийской или импортной. Именно происхождение молока, продающегося в магазинах, вызывает у местных переработчиков особую обеспокоенность.

Половина питьевого молока в магазинах — из-за границы

По оценке Латвийского центрального союза молочников, жители Латвии ежедневно приобретают через розничные торговые сети около 200 тонн питьевого молока. Из этого количества лишь приблизительно 100 тонн произведены в Латвии. Остальные 100 тонн поступают преимущественно из Литвы и Эстонии.

Таким образом, доля местной продукции составляет около 50%. Для сравнения, в Эстонии, по приведенным Шолксом данным, 96% продаваемого питьевого молока имеет местное происхождение. В Литве доля местного молока превышает 80%.

Шолкс также утверждает, что в литовских и эстонских торговых сетях практически не представлено питьевое молоко, произведенное в Латвии. По его мнению, подобный дисбаланс ослабляет позиции латвийских переработчиков на собственном рынке и сокращает их возможности для развития.

Почему импортное молоко может быть дешевле местного

Представители латвийской молочной отрасли неоднократно обсуждали ситуацию с розничными торговыми сетями. По словам Шолкса, магазины объясняют выбор импортной продукции различными коммерческими причинами, включая более выгодные условия закупки. При этом он обращает внимание на исследования Совета по конкуренции, выявлявшие различия в наценках на местные и импортные продукты.

По мнению представителя отрасли, более низкие торговые наценки на иностранную продукцию способны создавать ей дополнительные преимущества перед латвийскими производителями.

Однако само по себе различие в наценках не доказывает нарушения со стороны торговых сетей. На конечную цену могут влиять закупочные условия, объемы поставок, конкуренция и другие факторы. Шолкс считает, что для молочной отрасли Латвии ситуация особенно сложна из-за постепенного сокращения численности населения. Это означает, что возможности увеличивать продажи на внутреннем рынке ограничены.

«Мы должны учитывать, что местный рынок не будет расти, и если нам удастся сохранить его на нынешнем уровне, это уже будет хорошо», — отметил он.

Латвийскую молочную продукцию экспортируют в 72 страны

В условиях ограниченного внутреннего спроса все большее значение для предприятий приобретает экспорт. По данным Латвийского центрального союза молочников, в 2025 году стоимость экспорта молочной продукции местных производителей достигла 326 млн евро.

Латвийские предприятия поставляли свою продукцию в 72 государства мира. Экспорт позволяет переработчикам расширять производство и искать новые рынки, однако одновременно делает отрасль более зависимой от международных цен, конкуренции и транспортных расходов.

По оценке Шолкса, в ближайшее время молочный рынок останется относительно стабильным, но постепенный рост стоимости сырья будет создавать давление на производителей.

Поэтому дальнейшая динамика розничных цен будет зависеть от того, насколько переработчики и торговые сети смогут компенсировать дополнительные расходы, не перекладывая их полностью на покупателей.