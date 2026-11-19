С пятницы, 20 ноября, в Латвии вступают в силу новые требования к покупке товаров в рассрочку. Прежде чем продать покупателю телефон, компьютер или другую технику с оплатой частями, компании должны будут тщательнее проверять его платежеспособность. Оформление покупки может занимать больше времени, размер первого взноса — измениться, а некоторым клиентам в рассрочке могут отказать. Кроме того, вводятся ограничения на оформление телефонов в рассрочку с 21:00 до 8:00.

Покупка мобильного телефона или другой техники в рассрочку в Латвии с 20 ноября станет более сложной процедурой. Продавцам придется оценивать финансовые возможности клиентов, учитывать их действующие кредитные обязательства и проверять сведения в базах кредитной информации. Новые требования могут повлиять как на время оформления покупки, так и на условия ее оплаты.

Как сообщает газета Diena, изменения связаны с внедрением в латвийское законодательство новой директивы Европейского союза о потребительском кредитовании. Они затрагивают предприятия, предлагающие товары и услуги с отсроченной оплатой, включая операторов мобильной связи, о чем год назад уже писал BB.lv.

Что изменится при покупке телефона

Главное нововведение — более строгая оценка платежеспособности покупателя. Если раньше многие продавцы могли предоставлять беспроцентную рассрочку по сравнительно простой процедуре, теперь при заключении кредитного договора им придется учитывать доходы клиента, его расходы и уже существующие финансовые обязательства. Для проверки будут использоваться сведения бюро кредитной информации и другие доступные источники.

Цель изменений — не допустить ситуации, когда человек берет на себя новые обязательства, не имея достаточных средств для их выполнения. При этом сама возможность покупки товаров в рассрочку сохраняется.

Оформление займет больше времени

По словам коммерческого директора Tele2 Раймонда Яншевскиса, дополнительные проверки могут увеличить время обслуживания покупателей. Кроме того, в зависимости от результатов оценки платежеспособности может измениться размер первоначального взноса.

Руководитель LMT Finance Артис Менесс также прогнозирует увеличение объема информации, которую компаниям придется обрабатывать при оформлении договоров. По его словам, для небольшой части покупателей новые правила могут означать ограничение возможности приобрести устройство в рассрочку.

Особенно это может коснуться людей, у которых уже имеются значительные кредитные обязательства или недостаточно подтвержденных доходов.

Ночью оформить телефон в рассрочку не получится

Еще одно изменение касается времени заключения договоров. С 21:00 до 8:00 оформление покупки телефонов в рассрочку будет ограничено. Это касается не только обычных торговых точек, но и интернет-магазинов. Таким образом, даже если покупатель выбирает телефон онлайн поздним вечером, оформить его приобретение в рассрочку в указанные часы не получится.

При этом речь идет именно о покупке с использованием кредитования, а не о запрете приобретать телефоны за полную стоимость.

Могут ли отказать в рассрочке?

Да. Если проверка покажет, что у человека недостаточно средств для погашения нового обязательства, компания может отказать в заключении договора или предложить другие условия. При оценке учитываются не только доходы, но и существующие кредиты, регулярные расходы и общая долговая нагрузка.

Центр защиты прав потребителей ранее пояснял BB.lv, что новые правила могут потребовать от покупателей предоставления дополнительных документов и сведений.

При этом требования зависят от конкретной модели финансирования. Для некоторых видов краткосрочной беспроцентной отсрочки платежа законодательство предусматривает исключения.

Почему вводятся новые правила

Изменения предусмотрены европейской директивой о потребительских кредитах, направленной на усиление защиты покупателей.

В последние годы широко распространились предложения приобрести товары по принципу «купи сейчас — плати позже», в том числе без процентов. Однако даже беспроцентная рассрочка создает для покупателя финансовые обязательства, которые необходимо выполнять в течение определенного времени.

Новые требования призваны обеспечить более ответственное кредитование и снизить риск чрезмерной задолженности.

Для продавцов это означает дополнительные административные процедуры и расходы, связанные с проверкой данных. При этом пока неизвестно, приведут ли дополнительные затраты компаний к подорожанию товаров или изменению условий рассрочки.

Как подготовиться к покупке

Тем, кто собирается приобретать телефон, компьютер или другую технику в рассрочку, стоит учитывать возможное увеличение времени оформления договора. Покупателю могут понадобиться дополнительные сведения о доходах и действующих финансовых обязательствах. Также необходимо учитывать ограничения по времени заключения договоров и возможность изменения первоначального взноса.

Важно, что новые правила не отменяют рассрочку в Латвии, но делают ее предоставление более зависимым от финансового положения конкретного покупателя.