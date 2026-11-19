В третьем квартале этого года в Латвии начато 28 новых уголовных процессов по фактам нарушения международных санкций. По двум уголовным делам начато уголовное преследование, сообщилив Службе финансовой разведки (СФР).

Обвинения предъявлены пяти физическим лицам, в отношении одного юридического лица начат процесс о применении принудительных мер воздействия. Четыре уголовных дела переданы в суд, а одно завершено вынесением прокурорского предписания о наказании.

По данным СФР, в третьем квартале поступило 419 сообщений о подозрительных сделках или действиях, которые могли быть связаны с нарушением санкций либо попытками их обхода.

К концу сентября в латвийских финансовых учреждениях и государственных регистрах были заморожены принадлежащие подсанкционным лицам или контролируемые ими активы на общую сумму 210,05 миллиона евро.

Кроме того, заморожены 110 объектов недвижимости, 66 транспортных средств, 13 товарных знаков, 11 единиц тракторной техники, одно плавсредство и одно стадо сельскохозяйственных животных.

В третьем квартале латвийские суды рассмотрели четыре уголовных дела о нарушении санкций. По трём из них окончательные решения уже вступили в законную силу.

В одном случае физическому лицу назначен штраф в размере более 14 000 евро. По другому делу физическое лицо оштрафовано на 39 000 евро, а юридическому лицу назначена принудительная мера воздействия в виде взыскания 46 000 евро.

По третьему делу трое обвиняемых получили наказание в виде лишения свободы на сроки от четырёх месяцев и 12 дней до шести месяцев и трёх дней. Им также назначен пробационный надзор сроком на три года.

Таможенное управление Службы государственных доходов (VID) начало 38 административных процессов по фактам нарушения санкций.

В ходе таможенного контроля удалось предотвратить 298 возможных нарушений ограничений, введённых Европейским союзом против России и Беларуси.

Ещё в 91 случае были выявлены попытки вывоза наличных денег из ЕС в нарушение санкционных запретов.

При проверке почтовых отправлений предотвращены 12 нарушений, а в 58 случаях установлены попытки физических лиц перевезти через границу товары, подпадающие под санкционные ограничения.

FID также сообщила об одном из выявленных случаев нарушения санкций.

11 сентября на таможенном пункте Терехово при проверке грузового автомобиля, направлявшегося в Россию, сотрудники таможни обнаружили комплект полимерной паровой бани в разобранном виде и скамью с подогревом.

Груз перевозился автомобилем транспортной компании, зарегистрированной в Литве. Отправителем выступала немецкая компания, а получателем — российское предприятие.

В ходе углублённой проверки выяснилось, что товары предназначены для бытового использования, однако были задекларированы с неверным кодом Комбинированной номенклатуры (КН).

Таможенники установили, что груз подпадает под экспортные ограничения ЕС, поскольку находившиеся в нём изделия относятся к категории предметов роскоши, вывоз которых в Россию или использование на её территории запрещены.

По данному факту Налоговая и таможенная полиция начала уголовный процесс.