За первые десять месяцев 2026 года работодатели уведомили Государственное агентство занятости (ГАЗ) о планируемом сокращении 3009 человек — на 116% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем перемены затрагивают не только традиционные отрасли, но и международные центры бизнес-услуг, банковские подразделения и технологические компании. Одним из факторов реорганизации работодатели все чаще называют внедрение искусственного интеллекта, пишет nra.lv.

Число заявленных сокращений выросло более чем вдвое

С января по октябрь Государственное агентство занятости получило 36 уведомлений о коллективном увольнении работников. Для сравнения: за тот же период 2025 года таких уведомлений было 23.

Еще заметнее увеличилось количество сотрудников, которых могут затронуть сокращения. Если год назад работодатели заявили о планируемом увольнении 1393 человек, то в нынешнем году — уже 3009. Таким образом, количество работников, указанных в уведомлениях, выросло на 116%.

При этом важно учитывать, что речь идет именно о заявленных коллективных увольнениях, а не об окончательном числе людей, фактически потерявших работу. Реальные масштабы сокращений могут отличаться от первоначальных планов работодателей. Однако сама динамика свидетельствует о том, что все больше предприятий пересматривают численность персонала.

Международные компании сокращают рабочие места

Особенно заметны перемены в секторе международных бизнес-услуг, который на протяжении многих лет считался одним из перспективных направлений латвийской экономики. Крупные иностранные компании открывали в Риге и других городах офисы, предлагали конкурентоспособные зарплаты и возможности профессионального роста. Теперь часть этих работодателей объявляет о реорганизации.

Один из примеров — международная компания цифровых услуг Concentrix, которая с 1 октября прекратила деятельность своего офиса в Даугавпилсе. Решение затронуло более 100 рабочих мест. Примечательно, что компания в свое время пришла в город при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), а еще весной нынешнего года искала новых сотрудников.

О масштабных изменениях объявила и норвежская банковская группа DNB. В октябре банк сообщил о планах сократить около 400 штатных должностей в технологическом и сервисном подразделении. Реорганизация затронет также рижский офис, однако сколько именно сотрудников потеряют работу в Латвии, компания не уточнила.

Сокращения затронули и соседние страны

Похожая ситуация складывается в других странах Балтии. В Эстонии телекоммуникационная компания Telia Eesti объявила о сокращении примерно 100 рабочих мест. Разработчик программного обеспечения Pipedrive сообщил о масштабной реорганизации, в результате которой в Эстонии планируется ликвидировать 267 должностей.

Еще один пример — государственный энергетический концерн Eesti Energia. В начале ноября предприятие приступило к консультациям о сокращении 390 должностей в нескольких компаниях группы. Дополнительные изменения численности персонала предусмотрены и в других подразделениях. В первую очередь реорганизация затронет вспомогательные функции, включая административную, техническую и IT-деятельность. Руководство концерна объясняет изменения необходимостью уменьшить постоянные расходы.

Причины сокращений у этих компаний различаются, однако общая тенденция очевидна: реструктуризация затрагивает и тех работодателей, которые прежде активно расширялись и нанимали специалистов.

Найти новую офисную работу становится сложнее

На фоне объявлений об увольнениях возникает вопрос: насколько легко сокращенным сотрудникам найти новое место?

По запросу nra.lv Государственное агентство занятости проанализировало динамику зарегистрированных вакансий для офисных специалистов. За первые девять месяцев 2026 года их количество оказалось на 7,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Особенно заметно снизился спрос на административный персонал.

Сильнее всего, на 22%, сократилось число вакансий для специалистов по административной офисной работе. В маркетинге и коммуникациях снижение составило 8,9%.

Однако в некоторых направлениях спрос, напротив, увеличился. Количество зарегистрированных вакансий для аналитиков выросло на 39%, а для специалистов по IT и информационным системам — на 10,7%.

Это означает, что технологический сектор не перестал нуждаться в работниках. Скорее меняется структура спроса: одни функции сокращаются, тогда как специалисты с другими компетенциями становятся более востребованными.

При этом статистика ГАЗ охватывает зарегистрированные в агентстве вакансии и не обязательно отражает все предложения работы на рынке.

Искусственный интеллект уже называют причиной увольнений

Еще недавно влияние искусственного интеллекта на занятость обсуждалось преимущественно как проблема будущего. Теперь некоторые крупные работодатели прямо включают внедрение ИИ в объяснения своих кадровых решений.

В частности, 6 октября банковская группа DNB сообщила, что уже использует ИИ-агентов для выполнения ряда задач, которые раньше требовали ручного труда. Среди них — проверка клиентских данных и процедуры изучения клиентов. Кроме того, банк отмечает повышение эффективности разработки программного обеспечения благодаря новым технологиям. По оценке руководства DNB, автоматизация позволяет изменить организацию работы, однако одновременно требует пересмотра структуры персонала и профессиональных компетенций.

Сходные аргументы приводит Telia Eesti. Компания связывает сокращение рабочих мест с цифровизацией, автоматизацией процессов, повышением эффективности и расширением использования искусственного интеллекта.

Впрочем, это не означает, что каждого уволенного сотрудника непосредственно заменяет ИИ. Предприятия одновременно сокращают расходы, объединяют функции и меняют организационные модели. Однако искусственный интеллект уже перестал быть исключительно темой прогнозов и становится одним из факторов реальных кадровых решений.

Рабочие места могут исчезать и без массовых увольнений

Влияние автоматизации на занятость не всегда отражается в статистике коллективных сокращений. Компании могут просто перестать нанимать новых сотрудников на освободившиеся должности. Например, если работник увольняется по собственному желанию, предприятие может распределить его обязанности между оставшимися коллегами или частично передать их автоматизированным системам. Другой вариант — сократить набор начинающих специалистов, поручив часть стандартных задач программным решениям.

В результате число рабочих мест уменьшается постепенно, без громких объявлений о массовых увольнениях. Поэтому оценивать последствия внедрения ИИ только по количеству уволенных работников было бы недостаточно. Не менее важны изменения в числе вакансий, требованиях работодателей и возможностях карьерного роста.

Работники могут реже решаться на смену работодателя

Неопределенность на рынке труда влияет не только на решения компаний, но и на поведение самих сотрудников. Главный экономист Luminor Петерис Страутиньш еще в начале лета обратил внимание на возможную связь между замедлением роста зарплат и опасениями работников за свое будущее.

«Кроме того, поток мировых новостей заставляет людей чувствовать себя менее защищенными и держаться за нынешних работодателей, а значит, снижает давление в сторону повышения зарплат», — отметил экономист.

По его мнению, ощущение нестабильности могут усиливать как геополитические события, так и прогнозы о влиянии искусственного интеллекта на занятость. Если сотрудники опасаются потерять стабильную работу, они могут реже искать новые предложения и осторожнее вести переговоры о повышении зарплаты.

В то же время экономист Банка Латвии Иева Опмане в сентябре подчеркивала, что ситуация на рынке труда в целом остается устойчивой.

«Данные опросов предприятий свидетельствуют об устойчивом спросе на рабочую силу, хотя рост занятости в ближайшие месяцы оценивается осторожно», — отмечала она.

Таким образом, речь пока не идет о повсеместном исчезновении рабочих мест, однако возможности для трудоустройства и карьерного продвижения становятся более неоднородными.

Новые компании приходят, но прежних темпов найма уже нет

Несмотря на сокращения, иностранные инвесторы продолжают открывать в Латвии новые подразделения. В конце октября ЛАИР сообщило о создании в Риге европейского центра бизнес-услуг японской технологической компании Epson. Объем инвестиций составил шесть миллионов евро. В новом центре уже работают 134 специалиста, обеспечивающих поддержку деятельности компании в 25 европейских странах.

Однако в целом темпы расширения международных центров бизнес-услуг существенно замедлились. Согласно отраслевому обзору ABSL Latvia за 2026 год, в стране действуют 57 таких центров, где по состоянию на март насчитывалось более 20 тысяч рабочих мест. Если в 2024 году численность персонала увеличивали 53% опрошенных центров, то в 2025 году — только 24%. Большинство предприятий предпочли сохранить прежнее количество работников.

Иными словами, отрасль продолжает работать и привлекать инвестиции, но период быстрого увеличения числа сотрудников, по-видимому, сменяется более осторожной кадровой политикой.

Экономика растет, но это не гарантирует роста занятости

Ситуация выглядит особенно примечательной на фоне относительно благоприятных экономических показателей Латвии.

В сентябре Петерис Страутиньш оценил 2026 год как один из наиболее успешных для латвийской экономики как минимум с 2018 года, учитывая динамику ВВП, потребления, инвестиций и экспорта. Однако экономический рост не обязательно сопровождается пропорциональным увеличением числа рабочих мест. Компании могут наращивать объемы деятельности за счет технологий, повышения производительности и оптимизации процессов, не расширяя штат.

Для работников это означает изменение привычной ситуации. Даже опыт, высшее образование и работа в крупной международной компании больше не исключают риска сокращения. При этом возможности найти новую должность во многом зависят от конкретной профессии и востребованности навыков.

Статистика ГАЗ показывает, что спрос на аналитиков и IT-специалистов продолжает расти, тогда как административные и некоторые другие офисные функции сталкиваются с сокращением числа предложений.

Главный вопрос для латвийского рынка труда теперь заключается не только в том, сколько новых рабочих мест создают инвесторы, но и в том, смогут ли сотрудники ликвидируемых подразделений найти сопоставимую по квалификации и оплате работу.

Именно от этого будет зависеть, насколько болезненными окажутся изменения, связанные с реорганизацией международных компаний и распространением искусственного интеллекта.