Вентспилсский и Лиепайский порты предупреждают, что запрет транзита российского зерна может обернуться потерей не только российских, но и центральноазиатских грузов, включая поставки из Казахстана. Портовики опасаются новых убытков и разрушения многолетних логистических связей. Фермеры, напротив, требуют от правительства немедленно решить вопрос о прекращении российского зернового транзита, считая его не только экономической, но и политической проблемой.

Возможный запрет транзита российского зерна через Латвию грозит серьезными последствиями для портов и транспортной отрасли, сообщают общественные СМИ. В Лиепае и Вентспилсе предупреждают: ограничения могут привести к потере не только российских грузов, но и транзитных потоков из Казахстана и других стран Центральной Азии. Между тем латвийские фермеры настаивают, что экономические интересы не должны становиться препятствием для прекращения сотрудничества с Россией.

Как сообщает Латвийское радио, представители портов и сельскохозяйственной отрасли по-разному оценивают последствия возможных национальных санкций. При этом объемы российского зерна, проходящего через Латвию, в нынешнем году существенно увеличились.

Российского зерна стало более чем втрое больше

По данным Службы государственных доходов, за первые десять месяцев 2026 года через Латвию транзитом перевезли 1,115 млн тонн зерновых из России. Это в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, о чем уже писал BB.lv.

Особенно заметный рост произошел осенью. Только в сентябре и октябре через страну прошло более 772 тысяч тонн российского зерна.

Председатель правления предприятия Liepāja Bulk Terminal Юрис Матвеев объясняет увеличение грузопотока изменением геополитической ситуации. По его словам, российское зерно проходило через латвийские порты и раньше, однако из-за проблем с традиционными маршрутами через Черное море часть поставок переориентировалась на Балтийский регион.

Матвеев подчеркивает, что терминал работает по договорам, заключенным в начале сентября, и соблюдает действующие санкционные требования.

Порты опасаются потерять грузы из Казахстана

Главный аргумент портов против введения односторонних санкций заключается в том, что последствия могут оказаться значительно шире прекращения перевозок российского зерна. По словам Матвеева, за последние годы Лиепайский порт активно развивал связи с международными торговыми компаниями и партнерами из Центральной Азии. Среди клиентов терминала — крупные международные сельскохозяйственные компании Bunge и Cargill, а также предприятия Latraps и Linas Agro.

Представители портовой отрасли подчеркивают, что перевозимые грузы нередко уже принадлежат международным торговым компаниям, а не российским производителям. При этом транспортные маршруты, связывающие латвийские порты с Центральной Азией, проходят через территорию России. Если из-за санкций или ответных ограничений этот коридор окажется закрыт, под угрозой могут оказаться и другие перевозки.

В частности, Лиепайский порт рискует потерять транзит аргентинской сои в Казахстан и бразильского сахара в Узбекистан. В Вентспилсе опасаются за восстановленные поставки казахстанского угля. В следующем году ожидаемый объем этих грузов составляет около трех миллионов тонн. Портовики считают, что нарушение действующих транспортных связей может подорвать доверие центральноазиатских партнеров к Латвии как транзитной стране.

Лиепая может потерять половину грузооборота

Управляющий Лиепайской специальной экономической зоной Улдис Хмиелевскис предупреждает, что отказ от транзита способен поставить под угрозу экономическую жизнеспособность отдельных портовых терминалов. По его словам, общий грузооборот Лиепайского порта составляет около семи миллионов тонн в год, а транзитные грузы обеспечивают примерно половину этого объема.

Если значительная часть перевозок исчезнет, некоторым терминалам будет сложно покрывать расходы на содержание оборудования, инфраструктуры и персонала.

Хмиелевскис объясняет, что транзит позволяет поддерживать работу портовых мощностей круглый год. Это важно и для самих латвийских фермеров: экспорт местного зерна носит сезонный характер, тогда как терминалы и железнодорожная инфраструктура требуют постоянных расходов.

По оценке руководства порта, без транзитных грузов стоимость обслуживания местного экспорта также может увеличиться.

Вентспилс уже теряет по 15 миллионов евро ежегодно

Управление Вентспилсского свободного порта обращает внимание на убытки, которые отрасль понесла после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. По данным портовой администрации, из-за санкций и изменения грузопотоков ежегодный объем перевалки сократился примерно на 12 миллионов тонн. Это приводит к потерям доходов управления порта на сумму около 15 миллионов евро в год.

В Вентспилсе утверждают, что возможности оптимизации расходов уже практически исчерпаны. Поэтому введение новых национальных ограничений без согласования на уровне Евросоюза, по оценке портовой администрации, создаст дополнительные риски. Особенно серьезным последствием в порту считают возможную потерю центральноазиатских грузов.

Фермеры требуют поставить безопасность выше транзита

У представителей сельскохозяйственной отрасли другая позиция. Председатель правления одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Курземе Durbes grauds Сандрис Беча считает, что новое правительство должно сделать прекращение транзита российского зерна одним из своих приоритетов. По его словам, оценивать ситуацию только с точки зрения экономических потерь неправильно. Беча связывает вопрос транзита с продолжающейся войной России против Украины и угрозами безопасности Латвии.

«Если действительно произойдет худшее и Россия победит, то где гарантии, что она не пойдет дальше?» — заявил предприниматель.

Он подчеркнул, что в таком случае под угрозой окажутся уже не отдельные транспортные предприятия, а государственная независимость и безопасность страны. Представители фермеров также выражают обеспокоенность тем, что продолжение российского зернового транзита может ослаблять позиции латвийских производителей и повышать зависимость транспортной отрасли от России.

Что предлагает правительство

Вопрос о запрете российского зернового транзита обсуждается уже несколько месяцев. 24 сентября Сейм призвал правительство разработать регулирование, которое позволило бы прекратить ввоз и транзит зерна из России и Беларуси.

В ноябре Министерство иностранных дел подготовило предложение о введении национальных санкций, поскольку добиться общего запрета на уровне Европейского союза пока не удалось.

Ведомство признало наличие экономических и юридических рисков, однако считает их управляемыми.

В то же время расчеты Министерства сообщения и Министерства экономики, ранее представленные в телепередаче Nekā personīga, показывают, что прекращение только российского зернового транзита может стоить латвийской экономике от 27 до 50 миллионов евро ежегодно.

Если же Россия в ответ полностью остановит грузоперевозки через Латвию, предполагаемые потери оцениваются значительно выше — от 230 до 550 миллионов евро в год. Это сценарные оценки, а не уже понесенные убытки.

Таким образом, новому правительству предстоит принять решение, в котором сталкиваются интересы национальной безопасности, сельского хозяйства, портов и всей транспортной отрасли.

При этом вопрос заключается не только в том, сколько российского зерна продолжит проходить через Латвию, но и в том, какие последствия ограничение транзита может иметь для других международных грузопотоков.