Латвийская авиакомпания airBaltic предложила держателям облигаций денежное вознаграждение или возможность обменять часть долга на более приоритетные кредитные требования. Взамен компания добивается согласия на передачу новым кредиторам преимущественных прав на заложенное имущество. Решение необходимо для получения дополнительных 175 млн евро финансирования. Без этих средств, согласно представленным суду прогнозам, деньги у авиакомпании могут закончиться уже в начале декабря.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic предпринимает новую попытку договориться с кредиторами, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование своей деятельности. Держателям облигаций, погашение которых предусмотрено в 2029 году, предложили денежное вознаграждение или участие в новом кредитном транше в обмен на согласие изменить очередность прав на заложенное имущество компании.

Как сообщает агентство ЛЕТА, соответствующее предложение изложено в документах, которые авиакомпания 18 ноября представила в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Сейчас airBaltic проходит финансовую реструктуризацию по американской процедуре Chapter 11.

Почему airBaltic необходимо согласие кредиторов

Главная проблема заключается в условиях получения нового финансирования. Американский суд уже утвердил структуру кредитования airBaltic на сумму до 350 млн евро. Речь идет о специальном финансировании DIP, которое позволяет компаниям продолжать деятельность во время процедуры реструктуризации долгов.

Однако средства предоставляются поэтапно. Первый транш составляет 175 млн евро. Еще 125 млн евро предусмотрены во втором транше и до 50 млн евро — в третьем.

Чтобы получить оставшиеся 175 млн евро, авиакомпании необходимо урегулировать вопрос с обеспечением новых кредитов.

Новые кредиторы хотят получить преимущественные права на имущество, которое уже заложено в пользу держателей облигаций. Это означает, что в случае недостаточности средств для погашения долгов требования новых кредиторов из соответствующего залогового имущества будут удовлетворяться раньше требований прежних владельцев облигаций.

Для последних такое изменение создает дополнительные риски.

Сколько предлагают держателям облигаций

airBaltic предлагает два варианта вознаграждения за согласие на изменение приоритета залогов. Первый предусматривает денежную выплату в размере до 0,85% от основной суммы облигаций, по которым держатель надлежащим образом проголосует в поддержку предложения.

Вознаграждение разделено на две части. Первоначальные 0,25% планируется выплатить после одобрения решения держателями облигаций и получения необходимых разрешений американского суда. Оставшиеся 0,6% будут перечислены после полного предоставления второго транша DIP-финансирования.

Например, владелец облигаций номинальной стоимостью 100 тысяч евро при выполнении всех условий сможет получить в общей сложности 850 евро. Однако выплаты не гарантированы: они зависят от результатов голосования, судебных решений и фактического предоставления финансирования.

Альтернатива — обмен облигаций на новый кредит

Вместо денежного вознаграждения держателям облигаций предлагают второй вариант. Они смогут обменять часть существующих требований на участие в новом транше DIP-кредита общим объемом до 20 млн евро. Дополнительные деньги для такого обмена вносить не потребуется.

Новые требования получат более высокий приоритет, чем действующие облигации, но будут уступать по очередности погашения основным DIP-кредиторам.

Для нового транша предусмотрена плавающая процентная ставка SOFR плюс шесть процентных пунктов годовых.

Если желающих участвовать окажется больше, чем позволяет установленный лимит в 20 млн евро, доступная сумма будет распределяться пропорционально.

При этом условия содержат существенные ограничения: половина требований по новому траншу должна погашаться денежными средствами, а оставшуюся половину airBaltic сможет по своему выбору погасить деньгами, новыми долговыми обязательствами или акциями.

Сами условия обмена не гарантируют полного возврата средств.

Без новых денег авиакомпании грозит ликвидация

Ситуация осложняется тем, что доступ к следующей части финансирования необходим airBaltic в ближайшее время. Согласно материалам, представленным американскому суду, без второго транша DIP-финансирования денежные средства авиакомпании могут закончиться уже в первой половине декабря.

Официальный комитет необеспеченных кредиторов, ссылаясь на финансовые прогнозы компании, предупредил, что в таком случае airBaltic может быть вынуждена прекратить деятельность и перейти к ликвидации. Однако это прогноз на случай отсутствия дополнительного финансирования, а не уже принятое решение о закрытии авиакомпании.

Комитет необеспеченных кредиторов выразил условную поддержку предоставлению новым кредиторам более высокого приоритета залоговых прав.

При этом комитет настаивает на дополнительных гарантиях, в том числе на том, чтобы оценки стоимости имущества, представленные сейчас, не стали обязательными при дальнейшем рассмотрении плана реструктуризации.

Поддержка этого комитета не означает, что с предложением согласились держатели обеспеченных облигаций.

Когда станет известно решение

Собрание держателей облигаций назначено на 4 декабря в 15:00 по латвийскому времени. Инструкции для участия в голосовании необходимо представить до 18:00 3 декабря.

Чтобы собрание было правомочным при первоначальном созыве, должны быть представлены не менее 25% основной суммы находящихся в обращении облигаций. Для принятия решения необходима поддержка не менее 75% голосов, представленных на собрании.

Следующее важное событие назначено на 9 декабря, когда американский суд должен рассмотреть вопрос о предоставлении новым кредиторам преимущественных залоговых прав. При необходимости заседание продолжится 10 декабря.

При этом airBaltic намерена добиваться соответствующего судебного разрешения даже в случае отсутствия согласия держателей облигаций.

Таким образом, голосование является важным, но не единственным возможным путем решения проблемы финансирования.

Что будет с рейсами и билетами

Несмотря на финансовые трудности и продолжающуюся реструктуризацию, airBaltic заявляет, что полеты и обслуживание пассажиров продолжаются в обычном режиме. Компания утверждает, что действующие билеты и бронирования остаются в силе, а запланированная полетная программа выполняется.

Сама процедура Chapter 11 не означает автоматического прекращения деятельности авиакомпании. Она предусматривает защиту от требований кредиторов на период финансовой реорганизации.

Ожидается, что план реструктуризации airBaltic будет разработан и представлен на утверждение американскому суду, а завершение процедуры предварительно намечено на середину 2027 года.

Однако ближайшие недели будут особенно важными: авиакомпании необходимо обеспечить доступ к дополнительным средствам, без которых продолжение деятельности окажется под угрозой.