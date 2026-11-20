Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка одобрил отказ латвийской национальной авиакомпании airBaltic от дальнейшего исполнения договоров аренды шести самолётов Airbus A220-300. Об этом свидетельствует судебное постановление, сообщает агентство LETA.

Суд также утвердил порядок возврата воздушных судов арендодателю. Отказ от исполнения всех шести договоров аренды вступил в силу 17 ноября 2026 года.

Решение касается самолётов с регистрационными номерами YL-CSI, YL-ABD, YL-ABE, YL-ABF, YL-BTC и YL-BTD. Согласно приложению к судебному постановлению, все шесть самолётов и их двигатели находятся в Рижском аэропорту.

Среди возвращаемых самолётов есть полученные в этом году

По данным архива LETA, самолёт YL-CSI авиакомпания airBaltic получила в середине июня 2018 года. Он стал девятым Airbus A220-300 в её парке.

Самолёт YL-ABD поступил в распоряжение авиакомпании в конце августа 2021 года и стал 30-м воздушным судном этого типа.

В середине сентября 2021 года airBaltic получила самолёт YL-ABE, который стал 31-м Airbus A220-300, а в начале октября того же года — YL-ABF, ставший 32-м самолётом этого типа.

Два других самолёта были получены совсем недавно — в феврале 2026 года.

В начале февраля авиакомпания получила YL-BTC, ставший 53-м Airbus A220-300 в её парке, а в середине февраля — YL-BTD, который стал 54-м.

Всего в 2026 году airBaltic получила три самолёта.

Арендодатель должен забрать самолёты в течение 15 дней

Во всех шести договорах арендодателем указана компания Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited с юридическим адресом в Дублине.

При этом несколько компаний группы Azorra указаны в качестве получателей копий уведомлений, связанных с соответствующими договорами.

Утверждённый судом порядок позволяет арендодателю принять самолёты и организовать их перемещение.

Если стороны не договорятся об ином, арендодатель должен забрать воздушные суда в течение 15 дней после более поздней из двух дат — регистрации соответствующего судебного постановления или вступления в силу отказа от исполнения договора.

Если самолёты не будут приняты в установленный срок, арендодатель должен будет покрывать дальнейшие разумные и документально подтверждённые расходы, включая хранение, страхование и техническое обслуживание.

airBaltic не обязана ремонтировать неисправные самолёты перед возвратом

Согласно постановлению, самолёты должны передаваться в том состоянии и в том месте, в которых они находятся, с соблюдением утверждённого порядка возврата.

Если стороны не договорятся об ином или суд не примет другого решения, airBaltic не обязана проводить ремонт, чтобы привести неисправный самолёт или другое возвращаемое оборудование в пригодное для эксплуатации состояние.

При этом суд сохранил за арендодателем право предъявлять требования, связанные с отказом от исполнения договоров, несоблюдением предусмотренных контрактами условий возврата и другими возможными обязательствами.

Одновременно airBaltic и другие участники процедуры сохраняют право оспаривать такие требования.

Само судебное постановление не означает признания обоснованности предъявляемых требований или их размера.

Требования, возникающие в связи с отказом от исполнения шести договоров аренды, должны быть поданы не позднее установленного судом общего срока предъявления необеспеченных требований, возникших до начала процедуры, либо в течение 30 дней после вступления отказа в силу — в зависимости от того, какой срок наступит позднее.

Решение не распространяется на другие самолёты

Если airBaltic захочет отказаться от дополнительных договоров аренды самолётов или двигателей, ей потребуется представить в суд отдельный процессуальный документ.

Это может быть соответствующее ходатайство, соглашение сторон или план реструктуризации.

Нынешнее постановление не разрешает автоматически прекращать исполнение других договоров аренды.

Кроме того, судебное решение не подтверждает, что все шесть самолётов уже фактически переданы арендодателю.

Суд ранее одобрил финансирование airBaltic на сумму до 350 миллионов евро

Как сообщалось ранее, 19 октября суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка утвердил механизм финансирования текущей деятельности airBaltic в рамках процедуры Chapter 11 на сумму до 350 миллионов евро.

Речь идёт о так называемом финансировании debtor-in-possession (DIP), которое позволяет компании продолжать деятельность во время реструктуризации обязательств.

При этом вопрос о предоставлении новым кредиторам приоритета обеспечения перед существующими обеспеченными кредиторами пока остаётся нерешённым.

Утверждённая структура предусматривает три части финансирования:

первая — 175 миллионов евро;

вторая — до 125 миллионов евро;

третья — до 50 миллионов евро.

Из первой части DIP-финансирования airBaltic использовала 78,925 миллиона евро для выкупа восьми самолётов Airbus A220 и семи двигателей.

В общей сложности авиакомпания получила обязательства инвесторов предоставить до 350 миллионов евро нового финансирования для поддержания ликвидности и обеспечения деятельности во время процедуры Chapter 11.

Кредиты обойдутся авиакомпании примерно в 12% годовых

Организацией привлечения финансирования занималась компания SVP.

Предоставить средства обязались Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.

Процентная ставка составляет SOFR + 8%, что в настоящее время соответствует приблизительно 12% годовых.

Кроме того, финансирование предусматривает дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 миллиона евро.

Ранее airBaltic планировала привлечь до 257 миллионов евро от держателей облигаций под 25% годовых, однако от реализации этого плана отказались.

Что процедура Chapter 11 означает для пассажиров

Процедура Chapter 11 предусматривает защиту airBaltic от требований кредиторов до завершения реструктуризации обязательств.

В авиакомпании подчёркивают, что полёты и обслуживание клиентов продолжаются в обычном режиме.

Все рейсы должны выполняться в соответствии с запланированной полётной программой. Уже приобретённые билеты и действующие бронирования сохраняют силу.

Пассажиры могут продолжать покупать билеты и пользоваться услугами airBaltic в обычном порядке.

По итогам процедуры Chapter 11 должен быть разработан план реорганизации, который потребуется утвердить в суде.

Ожидается, что процесс может завершиться к середине 2027 года.

Финансовые результаты и акционеры airBaltic

В 2025 году оборот концерна airBaltic увеличился на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 миллиона евро.

Убытки концерна за прошлый год достигли 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.

В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров — на 1% больше, чем годом ранее.

Летом 2025 года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa.

В настоящее время структура акционеров выглядит следующим образом:

Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций;

Lufthansa — 10%;

компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тусена — 1,62%;

другим акционерам — 0,01%.

Основной капитал airBaltic составляет 41,819 миллиона евро.