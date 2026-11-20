Испанская компания Redisco Alimentacion стала совладельцем латвийского рыбоперерабатывающего предприятия АО Brīvais vilnis, свидетельствует информация Firmas.lv, сообщает агентство LETA.
Испанская компания приобрела 44,18% акций Brīvais vilnis. При этом крупнейший акционер предприятия — ООО Mūsu investīciju fonds — сократил свою долю с 97,46% до 53,28%.
Участниками Mūsu investīciju fonds являются председатель правления Brīvais vilnis Арнольдс Бабрис (48,4%), исполнительный директор компании Марис Транкалис (48,8%) и ООО Kalmeta (2,8%). Последнее в равных долях принадлежит Инете Паже, Иварсу Звиедрису и Андрису Витиньшу.
Существенных изменений в работе предприятия не планируется
Как пояснил агентству LETA Арнольдс Бабрис, в ближайшее время существенных изменений в деятельности предприятия не ожидается. Он подчеркнул, что Brīvais vilnis продолжит работать и развиваться.
По словам Бабриса, Redisco Alimentacion — семейная компания, которая на протяжении нескольких поколений занимается бизнесом рыбных консервов и уже давно закупает продукцию Brīvais vilnis.
Желание испанской компании инвестировать в латвийское предприятие и приобрести часть его акций Бабрис объяснил высокой оценкой качества продукции Brīvais vilnis со стороны испанских партнёров.
Инвестиции направят на развитие производства
По словам председателя правления, цель инвестиций — повысить конкурентоспособность предприятия, расширить производственные возможности и увеличить мощности.
При этом сумму вложений Бабрис раскрывать отказался.
Согласно общедоступной информации, Redisco Alimentacion занимается производством и оптовой торговлей продуктами питания, специализируясь на рыбных консервах и консервированных морепродуктах. Компания работает под торговой маркой Conservas BayMar.
Изменения в составе акционеров Brīvais vilnis были зарегистрированы в Регистре предприятий Латвии во вторник, 17 ноября.
Оборот предприятия превысил 14 миллионов евро
Как сообщалось ранее, в 2025 году оборот Brīvais vilnis составил 14,117 миллиона евро, что на 0,3% больше, чем годом ранее.
При этом прибыль предприятия сократилась на 12,4% — до 695 529 евро.
Компания Brīvais vilnis была зарегистрирована в 1992 году. Её основной капитал составляет 4,339 миллиона евро.
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