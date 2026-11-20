Испанская компания приобрела 44,18% акций Brīvais vilnis. При этом крупнейший акционер предприятия — ООО Mūsu investīciju fonds — сократил свою долю с 97,46% до 53,28%.

Участниками Mūsu investīciju fonds являются председатель правления Brīvais vilnis Арнольдс Бабрис (48,4%), исполнительный директор компании Марис Транкалис (48,8%) и ООО Kalmeta (2,8%). Последнее в равных долях принадлежит Инете Паже, Иварсу Звиедрису и Андрису Витиньшу.

Существенных изменений в работе предприятия не планируется

Как пояснил агентству LETA Арнольдс Бабрис, в ближайшее время существенных изменений в деятельности предприятия не ожидается. Он подчеркнул, что Brīvais vilnis продолжит работать и развиваться.

По словам Бабриса, Redisco Alimentacion — семейная компания, которая на протяжении нескольких поколений занимается бизнесом рыбных консервов и уже давно закупает продукцию Brīvais vilnis.

Желание испанской компании инвестировать в латвийское предприятие и приобрести часть его акций Бабрис объяснил высокой оценкой качества продукции Brīvais vilnis со стороны испанских партнёров.

Инвестиции направят на развитие производства

По словам председателя правления, цель инвестиций — повысить конкурентоспособность предприятия, расширить производственные возможности и увеличить мощности.

При этом сумму вложений Бабрис раскрывать отказался.

Согласно общедоступной информации, Redisco Alimentacion занимается производством и оптовой торговлей продуктами питания, специализируясь на рыбных консервах и консервированных морепродуктах. Компания работает под торговой маркой Conservas BayMar.

Изменения в составе акционеров Brīvais vilnis были зарегистрированы в Регистре предприятий Латвии во вторник, 17 ноября.

Оборот предприятия превысил 14 миллионов евро

Как сообщалось ранее, в 2025 году оборот Brīvais vilnis составил 14,117 миллиона евро, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

При этом прибыль предприятия сократилась на 12,4% — до 695 529 евро.

Компания Brīvais vilnis была зарегистрирована в 1992 году. Её основной капитал составляет 4,339 миллиона евро.