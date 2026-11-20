Немецкая авиакомпания Lufthansa намерена сократить 1000 штатных рабочих мест в своих крупнейших авиационных узлах — Франкфурте и Мюнхене. За девять месяцев 2026 года ее основное авиаперевозочное подразделение накопило операционный убыток в размере 180 млн евро. Руководство признает, что прежних мер экономии оказалось недостаточно. При этом пока неизвестно, станут ли новые сокращения частью уже объявленного плана увольнения 4000 сотрудников или дополнят его.

Немецкая Lufthansa готовит очередной этап сокращения расходов, который затронет около 1000 штатных рабочих мест в аэропортах Франкфурта и Мюнхена. Компания объясняет решение продолжающимися убытками, ростом цен на авиационное топливо и недостаточной эффективностью своей основной авиаперевозочной деятельности.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP, о предстоящих сокращениях руководство Lufthansa Airlines уведомило сотрудников во внутреннем письме.

Каждый месяц — 20 миллионов евро убытков

Программа сокращения расходов Lufthansa Airlines действует с 2024 года. Однако, как признает руководство, принятые меры пока не позволили решить финансовые проблемы. За первые девять месяцев 2026 года основное авиаперевозочное подразделение Lufthansa Group получило операционный убыток в размере 180 млн евро.

«В среднем за первые девять месяцев мы теряли по 20 миллионов евро ежемесячно», — говорится в письме руководства сотрудникам.

Положение осложняют растущие расходы, прежде всего на авиационное топливо. Дополнительное давление на финансовые результаты оказывают последствия войны на Ближнем Востоке и забастовок сотрудников.

В руководстве авиакомпании считают, что нынешняя структура затрат, уровень эффективности и производительности труда не позволяют Lufthansa Airlines успешно конкурировать на рынке.

Где сократят рабочие места

Новый план предусматривает сокращение 1000 штатных рабочих мест в двух основных авиационных узлах Lufthansa — Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Это примерно 2,5% рабочих мест соответствующего подразделения. Письмо сотрудникам подписали руководитель Lufthansa Airlines Йенс Риттер и другие члены правления.

Однако точные сроки реализации сокращений пока не названы. Также неизвестно, каким образом компания намерена уменьшить численность персонала: за счет увольнений, добровольного ухода сотрудников, незаполнения вакансий или сочетания этих мер.

Распределение сокращений между аэропортами Франкфурта и Мюнхена также не уточняется.

Это часть прежнего плана или новые сокращения?

Еще в сентябре 2025 года Lufthansa Group объявила о масштабной реструктуризации. Согласно представленному тогда плану, к 2030 году во всей группе предполагается сократить около 4000 рабочих мест.

Основной акцент делался на административных функциях, которые компания намерена оптимизировать с помощью цифровизации, искусственного интеллекта и объединения отдельных процессов.

Однако теперь возник вопрос, входят ли объявленные 1000 сокращений в прежний план или являются дополнительными. Lufthansa пока не дала однозначного ответа.

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Почему проблемы затронули именно Lufthansa Airlines

Необходимо различать результаты Lufthansa Airlines и всей Lufthansa Group. В состав авиационного концерна входят несколько перевозчиков и специализированных компаний, включая SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings и Lufthansa Technik.

Финансовые показатели этих предприятий могут существенно отличаться. Нынешние убытки в размере 180 млн евро относятся именно к основному авиаперевозочному подразделению Lufthansa Airlines, а не ко всему концерну.

Руководство указывает, что проблемы этого подразделения носят продолжительный характер. По оценке компании, третий квартал 2026 года оказался слабее аналогичного периода прошлого года, а финансовые трудности сохраняются уже третий год подряд. Это и стало основанием для дальнейшего ужесточения программы экономии.

Как это связано с латвийской airBaltic

Для Латвии положение Lufthansa представляет дополнительный интерес, поскольку немецкий концерн является одним из акционеров национальной авиакомпании airBaltic. Lufthansa Group принадлежит 10% акций латвийского перевозчика.

Сама airBaltic также переживает период финансовой реструктуризации и пытается обеспечить дополнительное финансирование для продолжения деятельности. Однако объявленные сокращения в Германии относятся к Lufthansa Airlines и не означают автоматического сокращения рабочих мест в airBaltic.

О каких-либо изменениях участия Lufthansa в латвийской авиакомпании в связи с нынешним решением не сообщалось.

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Что это означает для пассажиров

Пока компания не объявляла о сокращении конкретных маршрутов или отмене рейсов непосредственно в связи с новым кадровым планом. Однако дальнейшая программа экономии может затронуть организацию работы перевозчика.

Точные последствия будут зависеть от того, какие подразделения и должности окажутся под сокращением и каким образом Lufthansa намерена перестроить рабочие процессы. На данный момент речь идет о планируемом уменьшении числа рабочих мест, а не о немедленном прекращении выполнения каких-либо рейсов.

Для Lufthansa новое решение становится очередным этапом затянувшейся реструктуризации, цель которой — вернуть основное авиаперевозочное подразделение к прибыльной работе.