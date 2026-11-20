Фондовые рынки США и Европы завершили четверг, 19 ноября, существенным снижением. Даже успешный биржевой дебют компании Anthropic, разработчика чат-бота Claude, не смог изменить настроения инвесторов. Ее акции подорожали на 17%, тогда как американский индекс Dow Jones потерял более 1100 пунктов, а Nasdaq упал на 2,25%. Участники рынка все больше сомневаются, смогут ли огромные инвестиции в искусственный интеллект оправдать ожидания.

Американские и европейские фондовые биржи завершили четверг резким снижением на фоне усиливающихся опасений относительно перспектив технологического сектора. Главным событием дня стало первое публичное размещение акций Anthropic — компании, разработавшей искусственный интеллект Claude. Однако даже успешный дебют одного из крупнейших игроков индустрии ИИ не смог остановить падение рынка.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP, инвесторы продолжают пересматривать свои ожидания относительно прибыльности масштабных вложений в искусственный интеллект. В последние недели это приводит к снижению стоимости акций технологических компаний.

Акции Anthropic подорожали на 17% в первый день торгов

В четверг, 19 ноября, акции американской компании Anthropic впервые начали торговаться на бирже Nasdaq под тикером ANT. Компания установила цену первичного публичного размещения (IPO) на уровне 83 долларов за акцию. Однако первые сделки на бирже проходили уже по 111,50 доллара — на 34% выше цены размещения.

В течение торгов котировки поднимались приблизительно до 115 долларов, после чего начали снижаться. К закрытию биржи стоимость одной акции составила 97,17 доллара. Таким образом, по итогам первого дня торгов акции Anthropic сохранили рост примерно на 17% относительно цены IPO.

Размещение стало одним из крупнейших в истории фондового рынка. Компания привлекла более 80 миллиардов долларов, а ее рыночная стоимость в ходе первых торгов ненадолго приблизилась к двум триллионам долларов.

Несмотря на огромный интерес инвесторов, значительную часть первоначального роста акции растеряли еще до завершения торговой сессии.

Инвесторы сомневаются в окупаемости искусственного интеллекта

Успех Anthropic не смог изменить общую ситуацию на Уолл-стрит. В последние недели акции крупнейших американских технологических компаний испытывают давление из-за опасений, что расходы на развитие ИИ растут быстрее, чем доходы от его использования.

Компании вкладывают десятки миллиардов долларов в строительство центров обработки данных, закупку дорогостоящих процессоров и разработку новых моделей искусственного интеллекта. При этом инвесторы все чаще задаются вопросом, когда эти вложения начнут приносить прибыль, достаточную для оправдания высоких биржевых оценок.

Дополнительную неопределенность внес кризис вокруг Nvidia — одного из важнейших производителей процессоров для систем искусственного интеллекта.

Nvidia продолжает дешеветь после отставки руководителя

На прошлой неделе основатель и многолетний руководитель Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора компании. Его отставка последовала за публикациями о внебрачных связях, одна из которых вызвала вопросы в сфере национальной безопасности из-за предполагаемой связи женщины с китайской разведкой. При этом возможные нарушения и обстоятельства предполагаемого иностранного влияния остаются предметом расследований.

Nvidia играет ключевую роль в развитии искусственного интеллекта, поскольку ее графические процессоры широко используются для обучения и работы крупнейших ИИ-моделей. Неожиданная смена руководства усилила неопределенность вокруг компании и всего технологического сектора. В четверг акции Nvidia подешевели еще на 3,3%.

Американские индексы потеряли до 2,25%

Снижение охватило основные индексы фондового рынка США. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 2,19%, или более 1100 пунктов, завершив торги на отметке 49 097,06 пункта. Широкий индекс S&P 500 снизился на 2,02%, до 7175,83 пункта. Технологический Nasdaq Composite упал на 2,25%, до 23 879,20 пункта.

В начале торгов инвесторы еще рассчитывали, что размещение акций Anthropic поддержит спрос на технологические бумаги. Однако по мере развития сессии настроения ухудшились, и основные индексы завершили день значительным падением.

Европейские биржи тоже закрылись в минусе

Негативные настроения распространились и на крупнейшие европейские фондовые площадки. Британский FTSE 100 снизился на 0,9%, до 10 452,68 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,8% и завершил торги на отметке 8084,79 пункта. Немецкий DAX сократился на 1,1%, до 25 463,81 пункта.

Таким образом, снижение затронуло не только американские технологические компании, но и более широкий международный фондовый рынок.

Газ в Европе резко подорожал

На энергетических рынках динамика оказалась неоднозначной. Американская нефть WTI подешевела на 0,06%, до 83,21 доллара за баррель. Североморская нефть Brent, напротив, незначительно подорожала — на 0,03%, до 91,98 доллара за баррель.

Более заметное движение произошло на европейском газовом рынке. На нидерландской бирже TTF стоимость природного газа выросла приблизительно на 4,5%, достигнув 84,46 евро за мегаватт-час.

Для европейской экономики, включая страны Балтии, динамика газовых цен имеет особое значение, поскольку может влиять на энергетические расходы предприятий и стоимость отопления.

Евро немного ослаб по отношению к доллару

На валютном рынке изменения были сравнительно небольшими. Курс евро снизился с 1,0977 до 1,0975 доллара.

Британский фунт подешевел с 1,3149 до 1,3100 доллара, тогда как американская валюта укрепилась по отношению к японской иене — со 159,29 до 159,68 иены за доллар.

В целом четверговые торги показали, что даже рекордный интерес к отдельным компаниям искусственного интеллекта уже не гарантирует роста всего технологического сектора.

Инвесторы продолжают вкладывать огромные средства в перспективные ИИ-проекты, но одновременно становятся осторожнее в оценке того, насколько быстро эти инвестиции смогут окупиться.