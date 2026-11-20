В преддверии Черной пятницы жителей Латвии предупреждают о резком росте активности интернет-мошенников. В прошлом году во время ноябрьских распродаж количество операций, связанных с поддельными интернет-магазинами, увеличилось примерно втрое, а общая сумма таких платежей выросла более чем в четыре раза.

Как сообщает агентство LETA, наиболее заметный всплеск мошеннической активности в прошлом году наблюдался с 27 по 29 ноября.

В этот период количество операций, связанных с фальшивыми интернет-магазинами, оказалось приблизительно втрое выше, чем в среднем за четыре предыдущих сопоставимых периода с четверга по субботу. Общая сумма таких операций увеличилась более чем в четыре раза.

В банке опасаются, что аналогичная ситуация может повториться и в этом году, особенно в выходные, когда покупатели активно ищут товары со скидками.

Почему Черная пятница привлекает мошенников

Руководитель отдела предотвращения мошенничества банка Лига Эверте объясняет, что злоумышленники умело используют желание покупателей сэкономить и страх упустить выгодное предложение.

Во время распродаж люди чаще совершают спонтанные покупки, не проверяя, насколько надёжен продавец.

Одной из наиболее распространённых схем остаётся создание поддельных интернет-магазинов, которые выдают себя за известные торговые марки.

Мошенники копируют логотипы компаний, используют фотографии настоящих товаров, публикуют якобы реальные отзывы покупателей и размещают рекламу в социальных сетях.

Внешне такие сайты могут практически не отличаться от настоящих интернет-магазинов.

Однако после оплаты покупатель так и не получает заказанный товар.

Красивый сайт ещё не означает, что продавцу можно доверять

По словам Лиги Эверте, покупателям не следует ориентироваться исключительно на внешний вид интернет-магазина.

Сегодня мошенники способны создавать профессионально оформленные сайты, которые выглядят вполне убедительно. Более того, они активно используют платную рекламу, чтобы привлекать потенциальных жертв.

Поэтому перед покупкой специалисты советуют проверить адрес сайта, контактную информацию компании и отзывы о продавце на независимых ресурсах.

При этом специалисты подчёркивают, что большие скидки сами по себе ещё не свидетельствуют о мошенничестве.

Надёжные магазины также предлагают значительное снижение цен во время Черной пятницы и используют рекламу с ограниченным сроком действия предложений.

Опасность может скрываться и в сообщениях о доставке

Ещё одна распространённая мошенническая схема связана с поддельными уведомлениями от служб доставки.

Покупателю приходит сообщение с просьбой доплатить небольшую сумму за доставку или уточнить адрес получения посылки.

На первый взгляд такое уведомление может показаться вполне правдоподобным, особенно если человек действительно ожидает несколько заказов.

Однако настоящая цель мошенников — получить данные банковской карты или добиться её подключения к цифровому кошельку злоумышленника.

В результате вместо небольшой платы за доставку человек рискует потерять значительно большую сумму.

Особенно внимательно проверяйте запросы в банковском приложении

Эксперты обращают внимание на необходимость тщательно проверять все запросы на подтверждение операций, поступающие в банковское приложение.

Прежде чем подтвердить платёж, необходимо убедиться, что указанная сумма и характер операции полностью соответствуют покупке, которую человек действительно совершает.

Например, если за доставку посылки требуется заплатить несколько евро, а банковское приложение предлагает подтвердить перевод значительно большей суммы, такую операцию ни в коем случае нельзя одобрять.

Лига Эверте также напоминает, что коды аутентификации нельзя сообщать другим людям, даже если они представляются сотрудниками банка, интернет-магазина или курьерской службы.

Главный совет специалистов — не позволять обещаниям огромных скидок и искусственно созданной спешке влиять на решение о покупке. Несколько минут, потраченных на проверку продавца и платёжных данных, могут уберечь от серьёзных финансовых потерь.