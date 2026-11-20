С 13 декабря 2026 года латвийский пассажирский железнодорожный перевозчик АО «Pasažieru vilciens» (PV), работающий под брендом Vivi, совместно с литовским перевозчиком LTG Link планирует открыть новый международный железнодорожный маршрут Рига — Даугавпилс — Вильнюс. Об этом сообщили в PV.

Новый рейс заменит существующий первый утренний поезд из Риги в Даугавпилс и вечерний рейс в обратном направлении.

В компании поясняют, что новый маршрут не только создаст дополнительные возможности для поездок в Даугавпилс и Вильнюс, но и укрепит транспортное сообщение между приграничными регионами Латвии и Литвы. Поезд будет останавливаться в нескольких городах юго-восточной Латвии и восточной Литвы, обеспечивая более удобное сообщение между двумя странами.

Планируется, что расписание нового маршрута будет согласовано с международным железнодорожным маршрутом Вильнюс — Варшава — Краков. Таким образом, пассажиры получат дополнительные возможности для поездок на поездах между Латвией, Литвой и Польшей.

Расписание нового поезда

С 13 декабря пассажиры смогут ежедневно путешествовать по маршруту Рига — Даугавпилс — Вильнюс и обратно.

Начиная с 14 декабря утренний поезд будет отправляться из Риги в 7:01, прибывать в Даугавпилс в 9:47, а в Вильнюс — в 12:23.

В обратном направлении вечерний рейс начнёт курсировать уже 13 декабря. Поезд будет отправляться из Вильнюса в 17:40, прибывать в Даугавпилс в 20:04, а в Ригу — в 22:50.

Таким образом, поездка из Риги в Вильнюс через Даугавпилс займёт 5 часов 22 минуты.

На каких станциях будет останавливаться поезд

На территории Латвии поезда нового маршрута будут останавливаться в Риге, Яняварты, Огре, Лиелварде, Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс, Крустпилсе, Ливаны и Даугавпилсе.

В Литве предусмотрены остановки в Пабраде, Швенчёнеляй, Игналине, Дукштасе, Висагинасе и Турмантасе.

При этом количество остановок будет различаться в зависимости от направления движения.

По пути из Риги в Вильнюс поезд дополнительно будет останавливаться в Саласпилсе, Ерсике, Ницгале, Ваболе и Ликсне.

В обратном направлении, из Вильнюса в Ригу, остановок на этих станциях не предусмотрено.

Между Ригой и Вильнюсом будут курсировать два ежедневных поезда

Новый маршрут станет вторым ежедневным железнодорожным сообщением между столицами Латвии и Литвы.

Продолжит курсировать и существующий утренний поезд Вильнюс — Рига.

Он будет отправляться из Вильнюса в 7:04, следовать через Кайшядорис, Кедайняй, Радвилишкис, Шяуляй, Йонишкис и Елгаву и прибывать в Ригу в 11:34.

Сколько будут стоить билеты

Билеты на международные поездки, в том числе по маршрутам Рига — Вильнюс и Вильнюс — Даугавпилс, а также на внутренние поездки по Литве можно будет приобрести на сайте LTG Link и в билетных автоматах.

Билеты на внутренние поездки по Латвии, а также на поездки до станции Турмантас на латвийско-литовской границе будут продаваться через каналы PV: на сайте Vivi, в мобильном приложении, билетных кассах и у кондукторов в поезде.

Стоимость билета в одну сторону составит:

Рига — Даугавпилс — 9,90 евро;

Рига — Вильнюс — 24,90 евро;

Вильнюс — Даугавпилс — 15,50 евро.

На выходных планируют дополнительные рейсы

В конце года пассажирам также планируют предложить дополнительные рейсы по маршруту Вильнюс — Даугавпилс — Вильнюс.

Согласно разрабатываемому расписанию, по субботам и воскресеньям могут курсировать по два рейса в день — один утром и один во второй половине дня.

Окончательное расписание этих дополнительных поездов пока не утверждено.

Пассажиропоток продолжает расти

В 2025 году АО «Pasažieru vilciens» перевезло в общей сложности 21,333 миллиона пассажиров, что на 9,7% больше, чем годом ранее.

Компания PV была создана в 2001 году после выделения внутренних пассажирских железнодорожных перевозок из функций государственного предприятия Latvijas dzelzceļš.