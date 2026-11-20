В iPhone можно установить более 50 языков. Литовский есть, словенский есть, русский есть. А латышского нет. С этим надо что-то делать.

Латвия и Эстония — единственные страны ЕС, государственные языки которых недоступны в качестве системного языка iPhone, отмечается в письме подписанном девятью евродепутатами от Латвии.

«Поэтому мы все вместе, как депутаты Европейского парламента, избранные от Латвии, обращаемся к руководителю компании Apple Джону Тернусу. Мы призываем добавить латышский язык в iPhone, iPad и Mac не позднее следующего крупного обновления операционных систем», – требует Рихардс Колс (Нацобъединение)

Он предупреждает о русской угрозе: «Язык устройства влияет и на то, какую информацию мы видим в интернете. Если человек не владеет английским языком, а латышского в настройках нет, он может выбрать русский. В результате часть приложений и сайтов также предлагает ему контент на русском языке».

Кроме того, предупреждения о безопасности на телефоне имеют смысл только в том случае, если человек понимает их содержание. Школам и самоуправлениям также сложнее обосновать покупку устройств, которыми нельзя полноценно пользоваться на государственном языке.

«В Латвии есть специалисты и необходимые компетенции, чтобы оказать поддержку в реализации этой задачи», – сообщил евродепутат.

Для справки: По состоянию на 20 ноября 2026 года рыночная капитализация Apple составляет примерно 5,08 трлн долларов США. Это самая дорогая компания в мире. Для понимания масштаба: капитализация Apple примерно в 25 раз превышает годовой ВВП Латвии.