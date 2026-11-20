Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) разрешила предприятию Rīgas siltums пересматривать тарифы на тепловую энергию ежемесячно вместо прежнего порядка, предусматривавшего пересмотр раз в четыре месяца.

Решение принято в связи с колебаниями цен на энергоресурсы на мировых рынках, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей регулятора.

Новые правила позволят предприятию быстрее реагировать на изменения стоимости энергоресурсов. При этом, как подчёркивает SPRK, цель изменений — обеспечить применение максимально низкого тарифа с учётом фактических затрат.

Почему тарифы разрешили менять чаще

Председатель совета SPRK Алда Озола пояснила, что тариф на тепловую энергию должен как можно точнее отражать реальные расходы на предоставление услуги.

По её словам, если цены на энергоресурсы снижаются, это снижение должно своевременно отражаться и в тарифах для потребителей.

Одновременно более частый пересмотр позволит избежать ситуаций, когда накопившиеся за длительный период расходы приводят к существенному повышению тарифов в следующем отопительном сезоне.

Озола считает, что новый порядок обеспечит более гибкое и понятное для потребителей изменение тарифов.

При каких условиях тариф можно будет изменить

До сих пор Rīgas siltums имело право, а в определённых случаях и обязанность пересматривать тарифы каждые четыре месяца.

При этом учитывались изменения стоимости топлива — древесной щепы и природного газа, закупаемой тепловой энергии, а также продаваемой электроэнергии.

Теперь предприятие сможет пересматривать тарифы каждый месяц, если изменение соответствующих расходов будет обоснованным и приведёт к повышению или снижению тарифа не менее чем на 2 евро за мегаватт-час (МВт·ч).

В SPRK объясняют, что новый механизм позволит оперативнее учитывать как рост, так и снижение цен на энергоресурсы.

Это особенно важно в условиях резких колебаний рыночных цен.

При прежнем порядке изменения расходов могли отражаться в тарифах с задержкой в несколько месяцев. Теперь стоимость отопления для потребителей будет теснее связана с актуальными ценами на энергоресурсы.

Какие дополнительные расходы смогут включать в расчёты

Регулятор также расширил перечень изменений расходов, при которых Rīgas siltums сможет самостоятельно устанавливать новые тарифы.

Помимо изменений цен на топливо, закупаемую тепловую энергию и продаваемую электроэнергию, предприятие сможет пересматривать тарифы в случае изменения:

ставок акцизного налога на топливо;

стоимости закупаемой электроэнергии.

Кроме того, Rīgas siltums получило право учитывать при расчёте тарифов отклонения постоянных расходов, возникшие в предыдущем финансовом году, в соответствии с действующей методикой расчёта тарифов на тепловую энергию.

Означает ли это, что отопление будет дорожать каждый месяц?

В SPRK подчёркивают, что предоставленное разрешение само по себе не означает ни повышения стоимости отопления, ни обязательного изменения тарифа каждый месяц.

Необходимость пересмотра будет зависеть от фактического изменения расходов предприятия.

При этом все устанавливаемые Rīgas siltums тарифы должны соответствовать методике расчёта, утверждённой регулятором.

Новые условия разрешения установлены в соответствии с методикой расчёта тарифов на услуги теплоснабжения, вступившей в силу 15 августа 2026 года.

С 1 декабря отопление в Риге подорожает на 19%

Как сообщалось ранее, с 1 декабря тариф Rīgas siltums на тепловую энергию увеличится на 19% — до 96,33 евро за МВт·ч без налога на добавленную стоимость (НДС).

В настоящее время тариф составляет 80,96 евро за МВт·ч.

Отдельные составляющие тарифа изменятся следующим образом:

Составляющая тарифа Изменение Новый тариф Производство тепловой энергии +23,6% 70,06 €/МВт·ч Передача и распределение +8,3% 23,85 €/МВт·ч Продажа тепловой энергии Без изменений 1,83 €/МВт·ч Акцизный налог +47,5% 0,59 €/МВт·ч

Изменение установленного тарифа связано с колебаниями цен на энергоресурсы и предстоящими изменениями ставок акцизного налога.

Прибыль Rīgas siltums значительно выросла

Оборот концерна Rīgas siltums в прошлом финансовом году, который продолжался с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года, составил 239,625 миллиона евро.

Это на 3,6% меньше, чем годом ранее.

При этом прибыль концерна увеличилась в несколько раз и достигла 19,888 миллиона евро.

Оборот материнской компании Rīgas siltums за тот же период составил 239,618 миллиона евро, сократившись на 3,6%.

В то же время прибыль самого предприятия выросла на 61,4% — до 6,373 миллиона евро.

В концерн Rīgas siltums также входит предприятие Rīgas BioEnerģija.

Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепловой энергии в столице.

Структура акционеров предприятия следующая: