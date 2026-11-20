Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) принял решения ограничить доступ к трём интернет-магазинам — daceriga.lv, sofijarotaslietas.com и ilzeunelza.com. Причиной стали выявленные нарушения законодательства о защите прав потребителей и недобросовестная коммерческая практика, сообщает bb.lv со ссылкой на ЦЗПП.

По данным ведомства, на этих сайтах использовались вводящие в заблуждение методы торговли. В частности, покупателям не предоставлялась важная информация о продавцах, а также создавалось ложное представление о происхождении товаров, истории магазинов и причинах распродаж.

Проверки показали, что на всех трёх сайтах, ориентированных на латвийских покупателей, отсутствовала либо была недостаточно чётко представлена информация, позволяющая установить личность продавца и эффективно связаться с ним.

Кроме того, были выявлены недостатки в информировании покупателей о праве отказаться от покупки и других предусмотренных законом правах потребителей.

Dace Rīga: магазин с якобы 28-летней историей

На сайте daceriga.lv продавалась одежда. При этом покупателям рассказывали историю местного магазина, который якобы работал в Риге с 1998 года и теперь закрывается после 28 лет деятельности.

Однако проверка PTAC выявила несоответствие: в представленном ведомству документе датой начала хозяйственной деятельности указано 1 мая 2026 года.

Кроме того, фотографии товаров, размещённые на сайте, встречаются и на зарубежных торговых платформах, хотя у покупателей создавалось впечатление, что речь идёт об уникальной продукции местного происхождения.

Sofija Rotaslietas: история о мастерской трёх сестёр

Интернет-магазин sofijarotaslietas.com предлагал ювелирные изделия и украшения, представляя себя как работающую в Латвии мастерскую трёх сестёр.

На сайте утверждалось, что украшения изготавливаются вручную, медленно и с особой тщательностью.

Одновременно покупателей активно побуждали совершать покупки, сообщая о скором закрытии магазина, выходе его владельцев на пенсию и «последней возможности» приобрести украшения со скидками до 80%.

ЦЗПП расценил подобные методы продвижения как элементы вводящей в заблуждение коммерческой практики.

Ilze un Elza: семейная история и товары со склада в Китае

На сайте ilzeunelza.com продавались украшения и наручные часы.

В рекламе подчёркивалось, что изделия создаются вручную в Риге, небольшими партиями. Осенние скидки преподносились как благодарность покупателям за поддержку «маленькой мечты матери и дочери».

Однако специалисты PTAC обнаружили признаки использования нескольких манипулятивных приёмов.

Среди них — сообщения об ограниченном количестве товаров, отзывы, достоверность которых невозможно проверить, а также противоречивая информация о сроках отказа от покупки.

Кроме того, по оценке ведомства, магазин, вероятнее всего, торговал товарами промышленного производства, поскольку на сайте указывалось, что основной склад находится в Азии, а именно в Китае.

Почему принято решение о блокировке

В ЦЗПП поясняют, что подобные интернет-магазины используются или могут использоваться для заключения сделок с потребителями, при которых покупателям не обеспечиваются предусмотренные законом права.

При этом продавцы не обеспечивают надлежащую связь с покупателями и не принимают необходимых мер для устранения выявленных нарушений.

По мнению ведомства, дальнейшая доступность этих сайтов создаёт существенный риск нарушения интересов потребителей.

В ЦЗПП пришли к выводу, что других эффективных способов предотвратить такие нарушения, кроме ограничения доступа к интернет-магазинам, в данном случае нет.