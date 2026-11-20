Уже в декабре в Латвии снова будут принимать заявки на обновление многоэтажек. Эта программа была приостановлена 2 сентября из-за нехватки денег.

Как сообщил полубанк «Altum» (кредиты дает, вклады не берет), недавно подписанный договор с Европейским инвестиционным банком (EIB) позволит привлечь до 70 миллионов евро на обновление жилого фонда Латвии.

Не забыли полубанкиры и про себя – условия кредитования в «Altum» меняются не в пользу заемщиков.

С 12 ноября 2026 года изменена процентная ставка по займам на общую реновацию. А именно: для займов самого «Altum» на общую реновацию многоквартирных домов по программе DME 3 отменена фиксированная процентная ставка 3,9% годовых и введена переменная ставка — 1,5% плюс 6-месячный EURIBOR.

По состоянию на эту неделю 6-месячный EURIBOR составляет 3,02%. Вместе с надбавкой 1,5% итоговая процентная ставка теперь составляет 4,52% годовых.

То есть для людей, берущих кредитв в государственном «Altum», финансовое бремя вырастет более, чем на 0,6 процентов. Ну а доходы «Altum» вырастут на почти на полмиллиона евро – если удастся раздать все упомянутые выше 70 млн евро.

А учитывая, что экономисты прогнозируют рост EURIBOR, стоимость займов «Altum» может стать еще выше.

Реновация: немного статистики

Реновация многоквартирных домов в Латвии по-прежнему продвигается медленно. В стране насчитывается более 39 500 многоквартирных домов, и, по оценке Госконтроля, как минимум 26 600 из них нуждаются в обновлении.

С 2009 года завершено чуть более полутора тысяч проектов реновации. Еще 184 проекта числятся как начатые.

В самоуправлениях больше всего проектов реновации зарегистрировано в Риге — 215. Немного отстает Лиепая с 190 проектами. На третьем месте — Валмиерский край, где их 132.