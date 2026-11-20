В Латвии 46% жителей выступают за запрет транзита российской сельскохозяйственной продукции через территорию страны. Об этом свидетельствуют результаты проведённого в ноябре опроса исследовательской компании SKDS, сообщили в Латвийской ассоциации стивидорных компаний.

При этом 23% жителей считают, что такой транзит однозначно необходимо запретить, и ещё столько же полагают, что его скорее следует запретить.

В то же время 41% жителей выступают против введения запрета. Из них 22% считают, что транзит определённо необходимо разрешить, а 19% полагают, что его скорее следует разрешить.

Жители опасаются, что грузы уйдут в другие страны ЕС

Оценивая различные утверждения, аргументы и позиции, связанные с транзитом произведённой в России сельскохозяйственной продукции через Латвию, респонденты чаще всего соглашались с тем, что в случае одностороннего запрета эти грузы продолжат переваливать другие страны Европейского союза. Такого мнения придерживаются 43% опрошенных.

Ещё 36% согласились с утверждением, что односторонний запрет Латвии окажет минимальное влияние на российскую экономику и войну в Украине.

Треть опрошенных, или 33%, считают, что решение о запрете транзита носит скорее эмоциональный, чем рациональный характер.

Около 30% респондентов согласились с тем, что запрет может привести к убыткам для Латвии из-за международных судебных разбирательств.

Столько же — 30% — считают, что решение о запрете транзита должно приниматься на уровне всего Европейского союза.

При этом 29% жителей полагают, что подобный запрет помог бы Украине.

Ещё 28% согласны с мнением, что Россия может заблокировать транзитные грузы из стран Центральной Азии.

За немедленный запрет транзита произведённой в России сельскохозяйственной продукции через Латвию без учёта каких-либо последствий высказались 16,1% респондентов.

Реже всего — в 11% случаев — опрошенные соглашались с утверждением, что из-за запрета увеличатся расходы на экспорт продукции латвийских фермеров.

Общество разделилось на два лагеря

Директор SKDS Арнис Кактиньш отмечает, что результаты опроса свидетельствуют об отсутствии единого мнения в латвийском обществе относительно транзита произведённой в России сельскохозяйственной продукции.

По его словам, наблюдается выраженное разделение жителей на сторонников и противников запрета.

Как считает Кактиньш, результаты подтверждают, что речь идёт о чувствительном для общества вопросе, в котором переплетаются эмоциональные, экономические и геополитические соображения.

Должно ли государство компенсировать убытки портам и железной дороге?

Опрос также показал отсутствие единого мнения относительно возможной компенсации убытков портам и железной дороге в случае запрета транзита российской сельскохозяйственной продукции.

Так, 41% жителей считают, что возникшие убытки необходимо компенсировать из государственного бюджета.

Ровно столько же — 41% — придерживаются противоположной позиции и полагают, что порты и железная дорога не должны получать никаких компенсаций из бюджета.

85% жителей считают порты важными для экономики Латвии

Результаты опроса показывают, что подавляющее большинство жителей Латвии — 85% — считают порты очень важными или скорее важными для народного хозяйства страны.

В том числе 52% респондентов назвали порты очень важными.

Лишь 7% опрошенных полагают, что порты совершенно не важны или имеют ограниченное значение для экономики.

Более половины жителей интересуются вопросом транзита российского зерна

По данным исследования, жители Латвии сравнительно хорошо осведомлены о вопросах, связанных с транзитом российского зерна.

В общей сложности 41% респондентов заявили, что разбираются в этой теме очень хорошо (11%) или скорее хорошо (31%).

Ещё 40% знают о проблеме лишь частично или имеют общее представление о ней.

При этом 12% опрошенных ничего не знают об этом вопросе.

В целом тема интересует 56% жителей Латвии, в том числе 18% проявляют к ней очень большой интерес.

В то же время 34% респондентов заявили, что эта тема их не интересует.

На протесты против транзита готовы выйти 18% жителей

В ходе опроса 18% жителей заявили, что определённо или скорее приняли бы личное участие в мирных акциях протеста против транзита российской сельскохозяйственной продукции через Латвию.

В то же время 70% опрошенных не стали бы участвовать в подобных акциях.

Из них 48% указали, что определённо не приняли бы участие в протестах.

Исследовательский центр SKDS в ноябре провёл интернет-опрос 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Сейм призвал правительство запретить транзит российского и белорусского зерна

Как сообщалось ранее, 24 сентября Сейм призвал правительство разработать регулирование, которое позволило бы немедленно прекратить и в дальнейшем не допускать ввоз российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе транзитом.

13 ноября Министерство иностранных дел предложило ввести запрет на транзит зерна из России и Беларуси, используя механизм национальных санкций.

Парламентская фракция партии «Прогрессивные» также внесла на рассмотрение Сейма поправки к Закону о железной дороге.

Предложенные изменения предусматривают запрет транзита зерна в случаях, когда станция отправления груза или страна происхождения зерна находится в России либо Беларуси.

Премьер-министр: необходимо решить, как запретить транзит, а не нужен ли запрет

Премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединённый список») заявил, что запрет на транзит российского зерна должен распространяться на будущие сделки.

По его словам, прекращение исполнения уже заключённых договоров может привести к судебным разбирательствам и требованиям компенсаций.

Глава правительства подчеркнул, что необходимо определиться со способом введения запрета, а не обсуждать, нужен ли он вообще.

Одновременно следует найти решение, которое окажет минимально возможное влияние на экономику Латвии и государственный бюджет.

Транзит российского зерна через Латвию вырос в 3,1 раза

Согласно данным Службы государственных доходов (СГД), за первые десять месяцев 2026 года транзит зерновых культур из России через Латвию увеличился в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За январь–октябрь текущего года транзитом из России через Латвию было перевезено 1,115 миллиона тонн зерновых культур.

За тот же период прошлого года объём транзита составлял 357 645 тонн.

Наибольший объём российского зерна был перевезён транзитом в октябре — 425 163 тонны.

В сентябре транзит составил 346 952 тонны.

Транзит зерна из Беларуси также резко увеличился

По данным СГД, объём зерновых культур, перевозимых транзитом из Беларуси через Латвию, вырос многократно.

За первые десять месяцев 2026 года через территорию Латвии транзитом из Беларуси было перевезено 185 756 тонн зерновых культур.

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял всего 60,8 тонны.