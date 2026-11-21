Финляндия требует с России и российского «Газпрома» более 25 млрд евро на основании трех решений международных арбитражей о возмещении ущерба. Это крупнейшая сумма, которую когда-либо пытались взыскать через финскую службу судебных приставов, сообщает Yle.

Крупнейшее отдельное требование на 16,4 млрд евро предъявлено к «Газпром экспорту». Оно связано с прекращением поставок газа немецкой энергетической компании Uniper и другим европейским потребителям в 2022 году.

Еще около 9,2 млрд евро финны планируют взыскать непосредственно с России по двум делам.

Люксембургская компания Yukos Capital требует 4,3 млрд евро в связи с изъятием ее инвестиций в нефтяную компанию ЮКОС в начале 2000-х годов. Требование основано на решении международного арбитража 2021 года.

Компания ЮКОС была одним из крупнейших игроков на российском нефтяном рынке с 1993 по 2007 год. В ноябре 2007 года — ликвидирована. В ходе процедуры банкротства активы ЮКОСа были распроданы для погашения задолженности, однако ее акционеры почти ничего не получили.

В свою очередь украинская компания «Нафтогаз» добивается взыскания 4,9 млрд евро по решению арбитража в Гааге от 2023 года. Тогда суд обязал Россию выплатить украинской госкомпании компенсацию за отобранные активы в Крыму.

Для полного исполнения решений России и «Газпрому» пришлось бы перевести в страну значительные активы, отмечает Yle. Авторы отметили, что взыскать большую часть средств, вероятно, не удастся из-за недостатка российских активов в Финляндии, которые можно было бы арестовать и продать.