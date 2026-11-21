В ноябре и декабре Служба государственных доходов (СГД) рассылает тысячам латвийцев запросы о внесении наличных денег на банковские счета. Кому направляют эти письма?

Банки обязаны раз в год сообщать в СГД о клиентах, которые внесли на свои счета наличными 7000 евро и больше (суммарно за год в одном банке). Налоговая служба сопоставила эти суммы с данными об официальных доходах и декларациями за 2024 год. Письма получили те, у кого суммы внесённых на счета наличных денег оказались заметно выше официальных доходов.

На минувшей неделе СГД опубликовала разъяснение по поводу этих «писем счастья»: сам по себе факт внесения наличных на счёт автоматически не означает, что с этой суммы придётся платить налог. Ниже приводим разъяснения СГД по поводу рассылки.

Что делать, если вам пишут фискалы

Если вы всё-таки обнаружили сообщение от СГД, ведомство предлагает действовать по простому алгоритму из трёх шагов:

1. Внимательно прочитайте письмо. В нём подробно разъясняется, как именно оценивать происхождение денег и как правильно подать или уточнить декларацию.

2. Поднимите выписки по своим банковским счетам за 2024 год — именно этот период сейчас анализирует СГД. Проверьте, из каких источников взялись внесённые на счета наличные и подлежали ли эти поступления декларированию.

3. Если обнаружились незадекларированные доходы, подайте декларацию. Если выяснится, что у вас действительно были ранее не задекларированные доходы, о которых следовало отчитаться, в течение 30 дней с момента получения письма подайте годовую декларацию за указанный год или уточните ранее поданную.

Если после подачи или уточнения декларации выяснится, что вам начислен дополнительный налог, его придётся заплатить вместе с пеней. Сумму пени система электронная система СГД рассчитает автоматически после подачи документов.

Когда налог платить не нужно

Налоговая служба приводит примеры распространённых бытовых ситуаций, когда внесённые на счёт деньги не являются новым доходом.

Например, вы сняли наличные со своего счёта, а затем передумали и положили их обратно.

Или внесли в банк сбережения, которые годами хранили дома и накопили из ранее полученных законных доходов.

Ещё один пример — продажа личных вещей (старого телефона, детской коляски, мебели), если вы не занимались этим как предпринимательской деятельностью.

Когда декларацию нужно подать. Если внесённые наличные — это доход за 2024 год, который не был задекларирован (например, неофициальные подработки, сдача квартиры без регистрации договора или продажа недвижимости с прибылью), необходимо указать этот доход в декларации.

Осторожно с подарками!

СГД напоминает, что некоторые крупные поступления необходимо указывать в декларации, даже если они не облагаются налогом. Например, это могут быть подарки или денежные переводы от дальних родственников, превышающие установленный лимит, а также доходы от продажи личного имущества на сумму более 10 000 евро в год.

Если после проверки выяснится, что у вас нет дополнительных доходов, подлежащих декларированию, никаких дальнейших действий предпринимать сейчас не нужно.

Если же у СГД возникнут вопросы и потребуется дополнительная информация, служба свяжется с человеком индивидуально.

Письма планируют рассылать постепенно, до 18 декабря 2026 года, — примерно 3000 адресатам в неделю.

Неожиданный эффект

Благодаря предыдущим массовым рассылкам писем Службы государственных доходов в бюджет поступило более 8 миллионов евро дополнительно уплаченных налогов.

Неожиданным оказался дополнительный эффект: часть латвийцев после проверки своих данных представила документы, подтверждающие оправданные расходы на лечение и образование, и в итоге вместо доплаты налога получила возврат переплаты от государства.