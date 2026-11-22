В своих размышлениях, опубликованных в Instagram, он рассказал о том, почему дополнительная занятость не должна становиться само собой разумеющимся решением проблемы недостаточной основной зарплаты, пишет la.lv.

«Является ли актёрство профессией? Ответ — да, является. В Латвийской академии культуры учатся четыре года и параллельно с освоением профессии получают степень бакалавра в области культурологии», — отмечает Мелбардис.

Он также объясняет, что работа актёра не ограничивается спектаклями, в которых зрители видят артиста на сцене. Если в театре готовится новая постановка, репетиции могут проходить шесть дней в неделю, а сам постановочный период длится от одного до двух месяцев.

«Репетиции проходят с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00. Параллельно идут спектакли текущего репертуара и репетиции этих постановок», — рассказывает актёр об особенностях своей работы.

Дополнительная работа актёра — не хобби, а необходимость

Отвечая на вопрос о том, как он проводит свободное время, когда в театре нет репетиций новых постановок, Мелбардис признаётся, что большую часть времени работает и за пределами театра.

«Работаю, потому что люблю свою профессию и не могу жаловаться на недостаток ролей в театре. Их количество и значимость, конечно, меняются. Пару лет назад я участвовал в 12 спектаклях текущего репертуара, однако на основную зарплату актёра Национального театра невозможно прожить», — признаёт он.

Актёр перечисляет целый ряд занятий, которыми вынужден заниматься помимо своей основной профессии: переводит материалы с английского и русского языков, редактирует тексты, озвучивает фильмы, сам снимается в кино, ведёт концерты и официальные мероприятия, а также работает ведущим корпоративных вечеров, юбилеев и свадеб.

«Я являюсь членом правления Союза работников театров Латвии, членом правления фонда поддержки ветеранов латвийского театра „Rampa“. Более 20 лет я был председателем профсоюза актёров, сейчас являюсь членом рабочей группы, а также состою в профсоюзе работников культуры Латвии», — рассказывает Мелбардис.

Он отмечает, что в настоящее время также участвует в одном театральном проекте и нескольких проектах концертных программ за пределами театра, постановках радиотеатра, благотворительных и маркетинговых акциях и мероприятиях.

Дополнительная работа не должна становиться нормой

Мелбардиса удивляет аргумент, прозвучавший в публичном пространстве, согласно которому одной из проблем оплаты труда в сфере культуры является неспособность работников заполнить свободное время дополнительными возможностями заработка.

Он подчёркивает, что тот факт, что некоторым работникам отрасли удаётся найти дополнительную работу, вовсе не означает, что подобную ситуацию следует считать нормой.

«То, что есть работники отрасли, которым порой удаётся справляться с этим, буквально сбиваясь с ног, ещё не делает подобный образ жизни повседневной нормой! Рано или поздно за это приходится расплачиваться — здоровьем, отношениями и другими важными вещами. В сутках у всех одинаковые 24 часа!» — делится своими мыслями Мелбардис.

Актёр считает, что работники сферы культуры имеют право на достойную оплату своего основного труда, а не обязаны постоянно искать новые возможности для получения дополнительных доходов.

«Работники сферы культуры имеют право получать достойную основную зарплату, позволяющую обеспечить себе нормальное существование, в том числе в государственных учреждениях культуры Латвии!» — подчёркивает Мелбардис.

Как сообщал bb.lv, латвийские театры в 2026 году столкнулись с повсеместным падением доходов. Не понятно, что стало причиной – падение уровня мастерства работников культуры или падение покупательской способности латвийских зрителей?