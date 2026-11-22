В октябре 2026 года в окрестностях Риги выросли цены на квартиры в серийных домах. Об этом говорится в новейшем обзоре рынка жилья компании Arco Real Estate.

В Елгаве цены на квартиры в октябре увеличились на 0,5%, а средняя стоимость квадратного метра составила 811 евро. По сравнению с началом 2026 года квартиры в серийных домах подорожали на 6%.

В Огре цены также выросли на 0,5%, достигнув в среднем 983 евро за квадратный метр. С начала года стоимость квартир увеличилась на 11%.

В Каугури (Юрмала) квартиры в серийных домах в октябре подорожали на 0,9% — до 895 евро за квадратный метр. По сравнению с началом 2026 года рост цен составил 8%.

В Саласпилсе цены в октябре увеличились на 0,3%, а средняя стоимость квадратного метра достигла 917 евро. С начала года квартиры подорожали на 8%.

Таким образом, среди перечисленных населённых пунктов самая высокая средняя цена квадратного метра зафиксирована в Огре, где наблюдается и наиболее значительный рост стоимости жилья с начала года.