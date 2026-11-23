Проект крематория-дублёра на левом берегу Даугавы стал, простите за каламбур, горячей темой. Шумели, протестовали, собирали подписи. Кому хочется постоянного напоминания о смерти? В результате протестных акций стройка, что называется, подвисла. Но вот индустрия захоронений зашла с нового бока.

Рядом с садиками-огородиками

«О начале разработки локального плана и выдаче рабочего задания в Риге, на улице Буллю, 63» — такое заявление Департамент городского развития Рижской думы получил на днях от ООО Apbedīšanas nams-krematorija («Похоронный дом — крематорий»).

Участок предполагаемого строительства расположен в микрорайоне Клейсты, в непосредственной близости от кладбища Лачупес (на противоположной стороне улицы Буллю). «Большую часть земельного участка занимает территория бывших семейных огородов, а в западной части находится небольшой сосновый массив, граничащий с территорией Клейстского леса», — поясняют хозяйственники.

Данное юрлицо уже получило разрешение на строительство объекта, названного «Жилой дом, похоронное бюро и врачебная практика». К участку ведёт и подъездная дорога длиной почти 100 м, которой пользуются также окрестные садоводы и которая поэтому имеет статус сервитута.

Впрочем, имеется целый ряд обременений: вблизи расположены территория ограниченной хозяйственной деятельности Балтийского моря и Рижского залива, зона обеспечения безопасности полётов воздушных судов, защитная зона вокруг воздушных линий электропередачи напряжением до 20 000 вольт.

Под именем Святого Лазаря

Истоки кладбища Лачупес связаны с созданием кладбища Лацара (Лазаревского) в конце XIX века, находившегося в то время за пределами Риги. До Второй мировой войны кладбище Лацара было расширено до трассы современной улицы Буллю.

Кладбище в Клейстском лесу стремительно расширилось после того, как были закрыты многие некрополи в центре Риги. В 1974 году, когда изменялись границы столицы ЛССР, к её территории была присоединена и территория кладбища Лачупес.

«Хотя развитие кладбища Лачупес продолжается уже более 100 лет, услуги и инфраструктура, связанные с кладбищенской деятельностью, по-прежнему развиты слабо, за исключением торговли надгробными памятниками, которая ведётся в трёх местах», — констатируется в документе, направленном в Думу.

Предполагаемое место строительства расположено в 300–500 м от остановки автобусов № 39 и 56, что, по мнению фирмы-заявителя, является позитивным аспектом.

Биологическое разнообразие

Наверняка в творческом процессе, приведшем к созданию планов ООО Apbedīšanas nams-krematorija, участвовали и люди, не чуждые нынешним трендам урбанизма Рижской думы. Знали, на какие кнопки нажимать: упомянута и Стратегия «Рига-2030» с её «Зелёными центрами», потому обещано, что высота новостройки не превысит трёх этажей, к тому же не менее 20% территории земельного участка займут зелёные насаждения.

А вообще, гулять рижанам можно и по погостам. Ведь, как гласит документ столичного тематического планирования: «Кладбища являются важными элементами открытого городского пространства — это социально и культурно-исторически значимые для общества места. Рижские кладбища также представляют собой существенный элемент, формирующий биологическое разнообразие, поскольку они в основном обустроены на больших лесных массивах».

Широкое предложение

Ну и, наконец, вот для чего всё это нужно: согласно Концептуальному сообщению о развитии и хозяйствовании на кладбищах, находящихся в ведении самоуправления государственного города Риги (2026–2035 гг.), рекомендуется соорудить колумбарий для захоронения праха кремированных:

«Рост числа колумбариев мог бы весьма положительно повлиять на популярность огненных погребений (кремации), поскольку широкое предложение всегда формирует дополнительный спрос».

Новое здание крематория, оговаривается в документе, тут возводиться не будет.

В заявке, направленной в Рижскую думу, есть и примеры существующих ныне на Западе колумбариев. Посмотрел — не, не душевно. Лучше бы среди своих, в землице. Хоть и в пепельном виде. Кстати, биоразлагаемые урны ныне в моде!

ДЛЯ СПРАВКИ: РИЖСКИЕ НЕКРОПОЛИ

Общая площадь 22 кладбищ Риги — 452,35 га. Из них только два являются открытыми, 15 — частично открытыми (разрешены подзахоронения в семейные могилы) и пять — полностью закрытыми.

Сейчас кремируют 35% покойников, через 10 лет надо — 65%.