Инчукалнское подземное газохранилище заполнено лишь немногим более чем наполовину, однако оценивать по этому показателю надежность газоснабжения Латвии неправильно. В Conexus Baltic Grid объяснили, почему даже с наступлением холодов запасы могут пополняться, а сравнительно низкий процент заполненности еще не означает угрозы дефицита газа.

Заполненность Инчукалнского газохранилища на середину ноября составляла 53%. Год назад этот показатель достигал 60,6%, а средний уровень заполнения газохранилищ в Европе сейчас составляет 70,5%.

На первый взгляд такие цифры могут вызывать беспокойство перед началом зимы. Однако председатель правления оператора газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс считает, что сравнение процентов без учета особенностей газоснабжения дает искаженную картину.

В интервью агентству ЛЕТА он объяснил, что Инчукалнское хранилище значительно больше многих европейских аналогов, а его основная задача — обеспечивать дополнительные объемы газа тогда, когда текущих поставок не хватает для удовлетворения спроса.

«Я довольно скептически отношусь к оценке заполненности газохранилища в процентах, поскольку, на мой взгляд, это вводящий в заблуждение показатель», — заявил Барисс.

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Откуда Латвия получает газ?

По словам руководителя Conexus, в начале ноября в Инчукалнском хранилище находилось чуть менее 13 тераватт-часов природного газа. При этом система газоснабжения Балтийского региона за последние годы существенно изменилась. Теперь газ поступает не только из подземного хранилища, но и через терминалы сжиженного природного газа в Клайпеде (Литва) и Инкоо (Финляндия).

Это означает, что хранилище больше не является единственным источником, на который приходится рассчитывать в зимние месяцы. Поэтому для оценки надежности газоснабжения важно учитывать не только накопленные запасы, но и объемы текущих поставок, возможности инфраструктуры и фактическое потребление.

Почему газ продолжают закачивать даже перед зимой?

Обычно к ноябрю в Инчукалнсе уже начинается активный отбор газа из подземных запасов для отопительного сезона. Однако в нынешнем году ситуация складывается иначе. Несмотря на приближение календарной зимы, газ в хранилище продолжают закачивать.

Как пояснил Барисс, причина заключается в том, что общее потребление газа в регионе сейчас ниже объемов поставок, запланированных через терминалы. Фактически газа поступает больше, чем необходимо потребителям в данный момент, поэтому излишки направляют в хранилище.

По словам руководителя Conexus, подобные ситуации могут возникать даже зимой: если прямые поставки превышают спрос, хранилище временно переходит от отбора газа к его пополнению. Это показывает, почему изменение уровня заполненности не всегда напрямую отражает ситуацию с обеспеченностью региона энергоресурсами.

Насколько Инчукалнс отстает от Европы?

По данным на 15 ноября, заполненность Инчукалнского подземного газохранилища составляла 53%. Неделей ранее показатель находился на уровне 52,4%, а в аналогичный период 2025 года — 60,6%. Для сравнения, средняя заполненность газохранилищ Европы составляла 70,5% против 72,6% неделей ранее и 81,9% год назад.

Таким образом, запасы газа по отношению к общей вместимости сократились не только в Латвии, но и в Европе в целом.

Вместе с тем Барисс обращает внимание на важное обстоятельство: Инчукалнское хранилище обладает значительно большей вместимостью, чем многие европейские объекты, поэтому прямое сравнение процентов не показывает, какой объем газа реально доступен для покрытия потребностей региона.

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Что это означает для потребителей?

Из объяснений Conexus следует, что сам по себе показатель заполненности в 53% не позволяет сделать вывод о возможном дефиците газа зимой. Для надежного снабжения значение имеет вся система: накопленные резервы в Инчукалнсе, поставки через терминалы СПГ и объемы потребления в странах региона.

При этом достаточность физических запасов и стоимость газа — разные вопросы. Даже при стабильных поставках цены могут меняться под влиянием ситуации на энергетическом рынке.

Таким образом, оценивать готовность Латвии к отопительному сезону только по проценту заполненности Инчукалнского газохранилища было бы неправильно. Гораздо важнее, сколько газа доступно региону в целом и сможет ли система покрыть спрос в периоды повышенного потребления.