Дженсен Хуанг вновь назначен президентом и главным исполнительным директором компании Nvidia, а также членом совета директоров. В понедельник компания Nvidia вернула Дженсена Хуанга на пост генерального директора — спустя менее двух недель после того, как соучредитель компании ушел в отставку на фоне сообщений о его внебрачных связях.

Как сообщает агентство Reuters, одна из этих связей была с женщиной, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая. Пекин эти обвинения отвергает.

По информации Reuters, после этого объявления акции Nvidia на предварительных торгах подскочили более чем на 25%.

В заявлении компании говорится, что совет директоров единогласно проголосовал за возвращение Хуанга на должности президента, генерального директора и члена совета директоров — решение вступило в силу немедленно. К такому выводу директора пришли после серии встреч с Хуангом, в ходе которых он продемонстрировал «открытость и способность руководить».