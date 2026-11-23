Государственный центр доноров крови столкнулся с растущим нежеланием предприятий и учреждений предоставлять помещения для выездных акций по сдаче крови. Особенно остро проблема проявляется в Латгале, где договориться с работодателями становится все сложнее. В центре предупреждают: из-за этого жители регионов теряют удобную возможность стать донорами, а пополнение запасов крови усложняется.

Предприятия и учреждения в латвийских регионах все чаще отказываются организовывать дни донора на своей территории. Об этом сообщает Государственный центр доноров крови (VADC), который обеспокоен снижением готовности работодателей участвовать в подобных мероприятиях.

Наибольшие трудности возникают в Латгале. Именно там специалистам центра особенно сложно договориться с предприятиями о проведении выездных акций.

Для жителей регионов такие мероприятия имеют большое значение. Когда мобильная бригада приезжает непосредственно на предприятие или в учреждение, сотрудники могут сдать кровь, не тратя дополнительное время на поездку в донорский центр. Если же работодатель отказывается предоставить помещение, потенциальным донорам приходится самостоятельно искать возможность посетить стационарный пункт или другую выездную акцию.

«Спасенные человеческие жизни важнее»

Директор Государственного центра доноров крови Эгита Поле подчеркивает, что сотрудничество с трудовыми коллективами играет важную роль в обеспечении больниц необходимыми запасами крови. Она призывает работодателей Латгале активнее откликаться на предложения центра, даже если проведение донорского дня потребует временно изменить привычный рабочий график.

«Понятно, что это может нарушить рабочий ритм в какой-то день, но спасенные человеческие жизни все же важнее», — заявила Поле.

В центре отмечают, что для организации выездного мероприятия предприятию не обязательно брать на себя сложную подготовку. Во многих случаях достаточно предоставить подходящее помещение, где медицинские специалисты смогут принять доноров.

Таким образом, даже один организованный на рабочем месте день донора может позволить десяткам сотрудников сдать кровь.

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Как предприятия могут организовать день донора?

Государственный центр доноров крови призывает компании, государственные и муниципальные учреждения, а также другие организации не дожидаться приглашения, а самостоятельно предлагать свои помещения для проведения выездных акций.

Для предприятий и учреждений Латгале предусмотрена возможность напрямую связаться со специалистом центра Жанной Левиной:

Работодатели из других регионов также могут обращаться в Государственный центр доноров крови для согласования выездных мероприятий.

Общая информация об организации донорских дней доступна на официальном сайте центра — www.vadc.lv.

Какие права есть у работающих доноров?

В Латвии законодательство предусматривает определенные гарантии для работников, сдающих кровь. Согласно Трудовому закону, после сдачи крови работнику полагается оплачиваемый день отдыха, который обычно предоставляется на следующий день.

По договоренности с работодателем этот выходной можно использовать и в другое время, в том числе присоединить к ежегодному отпуску. Использовать его необходимо в течение года после сдачи крови.

Для самого работодателя проведение дня донора на предприятии может стать способом поддержать сотрудников, которые хотят помогать пациентам, но не всегда имеют возможность посетить донорский пункт в обычные рабочие часы.

Актуальное расписание выездных акций, адреса постоянных пунктов сдачи крови и требования к донорам опубликованы на сайте Государственного центра доноров крови.