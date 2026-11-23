Скидки и специальные предложения остаются главной причиной незапланированных покупок в Латвии. Согласно результатам опроса, 62% жителей признают, что именно распродажи и выгодные предложения подталкивают их к спонтанным тратам.

При этом реклама в социальных сетях и рекомендации блогеров оказывают значительно меньшее влияние: лишь 5% опрошенных связывают с ними свои импульсивные покупки.

Молодежь особенно восприимчива к скидкам

Среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет влияние распродаж оказалось еще заметнее. Сразу 72% представителей этой возрастной группы признались, что скидки становятся причиной незапланированных покупок.

Реклама в социальных сетях и рекомендации инфлюенсеров побуждают к спонтанным тратам 15% молодежи.

Для сравнения, среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет влияние социальных сетей на импульсивные покупки отметили лишь 2% респондентов.

Покупки ради хорошего настроения

Исследование показало, что далеко не всегда люди совершают покупки из-за реальной необходимости.

Так, 35% жителей Латвии признались, что иногда покупают незапланированные вещи, чтобы порадовать себя или улучшить настроение.

Среди молодежи этот показатель достигает 46%.

Кроме того, 23% молодых людей совершают спонтанные покупки из-за страха упустить выгодное предложение.

Как магазины заставляют покупать больше

Руководитель отдела клиентского опыта банка Citadele в странах Балтии Гинта Земгале отмечает, что торговцы активно используют психологические приемы, побуждающие покупателей принимать решения немедленно.

Среди наиболее распространенных способов — предложения с ограниченным сроком действия, таймеры обратного отсчета и дополнительные скидки при покупке нескольких товаров.

Подобные приемы создают у человека ощущение, что, отказавшись от покупки сейчас, он потеряет уникальную возможность сэкономить.

Однако, по словам специалиста, при принятии решения важно оценивать не размер скидки, а то, действительно ли необходим конкретный товар.

Каждый четвертый уже пострадал от незапланированных расходов

Спонтанные покупки нередко приводят к серьезным финансовым последствиям.

Согласно опросу, 27% жителей Латвии хотя бы однажды сталкивались с финансовыми трудностями из-за незапланированных приобретений. В некоторых случаях это приводило даже к проблемам с оплатой счетов.

Особенно остро проблема проявляется среди молодежи.

В возрастной группе от 18 до 29 лет 41% опрошенных признались, что импульсивные покупки уже становились причиной финансовых затруднений.

При этом 14% молодых людей сталкиваются с подобными ситуациями часто.

Исследование проводилось исследовательским агентством Norstat в октябре 2026 года. В онлайн-опросе приняли участие 1004 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.