Латвийские чиновники оценивают результаты первого года борьбы с бюрократией в 143 миллиона евро, а в ближайшие два года намерены сократить административную нагрузку еще на миллиард. Однако предприниматели пока не ощущают обещанного облегчения. Им по-прежнему приходится заполнять одинаковые документы для разных самоуправлений, подолгу ждать ответов учреждений и повторно предоставлять государству уже имеющиеся у него сведения, сообщает передача Латвийского телевидения De facto.

Борьба с избыточной бюрократией в Латвии, по оценкам специальной рабочей группы под руководством Яниса Эндзиньша, уже принесла экономический эффект примерно в 143 миллиона евро.

Однако между официальными расчетами и повседневным опытом предпринимателей сохраняется заметный разрыв. Пока чиновники подсчитывают сэкономленные ресурсы, малый бизнес продолжает жаловаться на сложные процедуры и растущее количество требований.

«Ни одной сферы, где стало бы лучше»

Член правления Латвийской ассоциации малых и средних предприятий, владелица компании Ikšķiles saldējums Тамара Рубене признается, что за последний год не заметила реального сокращения бюрократии.

«К сожалению, я пока не заметила ни одной сферы, в которой что-то улучшилось. Зато появились новые требования. Меньше бюрократии не стало», — рассказала предпринимательница.

Ее компания начиналась как небольшое домашнее производство мороженого. Сегодня годовой оборот предприятия достигает примерно полумиллиона евро, а в сезон оно обеспечивает работой почти 60 человек. Но даже при таких масштабах бизнеса административные процедуры остаются серьезной проблемой.

Один из наиболее показательных примеров — организация торговли в разных самоуправлениях. По словам Рубене, предпринимателям приходится практически одни и те же сведения предоставлять в разных формах. У каждого самоуправления собственные требования к документам, хотя суть запрашиваемой информации зачастую одинакова.

Предпринимательница не понимает, почему Министерство умного управления и регионального развития не может разработать единый пакет документов для всей страны, разрешив самоуправлениям устанавливать только собственные размеры сборов.

Такое решение, по ее мнению, существенно упростило бы жизнь компаниям, которые торгуют своей продукцией в разных городах и краях Латвии.

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Государство уже знает, но все равно просит справку

Проблемы не ограничиваются документами для торговли. Предпринимателям приходится проходить авторизацию в нескольких государственных информационных системах, ждать ответов различных ведомств и самостоятельно обеспечивать обмен информацией между учреждениями.

Особенное недоумение вызывает необходимость повторно предоставлять сведения, которыми государство уже располагает. Например, предприятие могут попросить подтвердить уплату налогов, хотя соответствующая информация доступна государственным органам.

В результате время, которое можно было бы потратить на развитие бизнеса и обслуживание клиентов, уходит на оформление документов и выполнение административных процедур.

Рубене обращает внимание и на другую проблему: одинаковые требования действуют как для крупных компаний, располагающих отдельными административными подразделениями, так и для небольших предприятий, где документацией приходится заниматься самому владельцу.

«Маленький предприниматель должен одновременно вести бизнес, готовить документы, выживать и платить налоги. Часто все это приходится делать одному-двум сотрудникам. Это очень сложно», — подчеркнула она.

Откуда взялись 143 миллиона евро экономии?

Рабочая группа по сокращению бюрократии совместно с экономистами оценивает административную нагрузку в денежном выражении. При этом речь идет не обязательно о средствах, которые непосредственно поступили в государственный бюджет или остались на его счетах.

Основной принцип расчетов заключается в оценке времени и ресурсов, которые предприятия, учреждения и другие участники экономической деятельности больше не должны тратить на выполнение административных требований.

Например, если упрощение процедуры позволяет предпринимателям быстрее получать разрешения или реже заполнять документы, высвободившееся рабочее время можно оценить в денежном выражении. Именно таким образом рабочая группа определяет экономический эффект сокращения бюрократии.

Поэтому заявленные 143 миллиона евро нельзя автоматически считать прямой экономией государственного бюджета. Это расчетное уменьшение административной нагрузки, практический результат которого еще предстоит оценить.

Теперь обещают миллиард евро

Следующая цель рабочей группы значительно амбициознее: за ближайшие два года сократить административную нагрузку на миллиард евро. Речь также идет прежде всего о стоимости времени и ресурсов, которые удастся освободить благодаря упрощению процедур.

Руководитель группы Янис Эндзиньш считает, что определенные результаты уже достигнуты. Одним из положительных примеров он называет изменения в строительном регулировании, направленные на уменьшение административных препятствий. При этом работа по сокращению бюрократии ведется одновременно на нескольких уровнях. Часть предложений готовит специальная рабочая группа, другие изменения разрабатывают сами министерства.

В конце октября правительство одобрило ряд предложений ведомств по уменьшению административной нагрузки. Они касаются самых разных вопросов — от прейскурантов государственных учреждений до отдельных требований в сельском хозяйстве.

Однако продвижение инициатив идет с разной скоростью, а принятые решения не всегда сразу отражаются на повседневной работе предприятий.

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Что собирается менять новый руководитель Госканцелярии?

Каспар Горкшс, недавно возглавивший Государственную канцелярию, также считает необходимым изменить подход к работе государственного управления. По его словам, одна из проблем заключается в чрезмерном внимании к формальным процедурам, когда соблюдение установленного процесса становится важнее достижения практического результата.

Горкшс намерен добиваться того, чтобы государственные учреждения больше ориентировались на поиск решений, договоренностей и компромиссов, а не только на выполнение формальных требований.

Однако для предпринимателей главным показателем успеха станут не заявления и расчеты, а конкретные изменения: меньше документов, более быстрые ответы учреждений, единые требования и отсутствие необходимости многократно предоставлять одну и ту же информацию.

Пока остается открытым вопрос, удастся ли в ближайшие два года превратить обещанный миллиард евро экономии административных ресурсов в реальные улучшения для бизнеса и жителей Латвии.