Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с момента начала процедуры финансовой реструктуризации в США накопила убытки в размере 52,7 миллиона евро. Только за октябрь компания потеряла 34,3 миллиона евро. При этом её общие обязательства достигли 1,93 миллиарда евро.

Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на неаудированный ежемесячный финансовый отчёт, представленный в американский суд.

Расходы превышают доходы

Процедуру реструктуризации по главе 11 Кодекса США о банкротстве (Chapter 11) airBaltic начала 14 сентября 2026 года.

В октябре чистый оборот авиакомпании составил 80,5 миллиона евро, тогда как операционные расходы достигли 92,3 миллиона евро. Таким образом, убытки от основной деятельности составили 11,8 миллиона евро.

Наибольшие расходы пришлись на авиационное топливо — 25,1 миллиона евро. На персонал было потрачено 14,8 миллиона, на амортизацию — 13,7 миллиона, на аэропортовые и аэронавигационные услуги — 13,3 миллиона евро.

Дополнительно финансовые расходы составили 13 миллионов евро, а потери от колебаний валютных курсов — 9,5 миллиона.

Денежные поступления от основной деятельности в октябре достигли 53,1 миллиона евро, однако выплаты составили 71,2 миллиона. Таким образом, расходы превысили поступления на 18,1 миллиона евро.

При этом благодаря привлечённому финансированию свободные денежные средства компании увеличились с 46,5 миллиона евро в начале октября до 65,3 миллиона к концу месяца.

Долги — почти два миллиарда евро

На конец октября общие обязательства airBaltic составляли 1,931 миллиарда евро при активах в размере 1,562 миллиарда.

Собственный капитал компании оказался отрицательным — минус 368,8 миллиона евро.

В частности, обязательства по аренде самолётов составляли 807,3 миллиона евро, кредиты и займы — 696,1 миллиона, а задолженность перед поставщиками и другими кредиторами — 233 миллиона евро.

Отдельной статьёй расходов стала сама процедура реструктуризации. Только в октябре авиакомпания заплатила финансовому консультанту Seabury Global Aviation Advisors 3,9 миллиона евро.

Сокращается число работников

Финансовые трудности затронули и другие предприятия группы airBaltic, участвующие в американской процедуре реструктуризации.

Учебный центр Air Baltic Training завершил октябрь с убытками около 586 тысяч евро. Его денежные средства за месяц сократились с 2,03 миллиона до 17,5 тысячи евро. Основная часть сокращения связана с переводами между предприятиями группы.

Компания Baltijas kravu centrs за октябрь потеряла 106 тысяч евро.

С момента начала реструктуризации численность работников трёх предприятий сократилась на 63 человека — с 3010 до 2947.

Непосредственно в airBaltic количество работников уменьшилось на 55 человек, до 2878.

На спасение авиакомпании предусмотрено до 350 миллионов евро

В октябре американский суд утвердил механизм финансирования деятельности airBaltic во время реструктуризации на сумму до 350 миллионов евро.

Средства планируется предоставлять несколькими частями. Первая составляет 175 миллионов евро, вторая — до 125 миллионов, третья — до 50 миллионов евро.

Из первой части финансирования airBaltic уже использовала 78,925 миллиона евро для выкупа восьми самолётов Airbus A220 и семи двигателей.

Финансирование предполагается привлечь при участии крупных международных инвесторов, включая Barclays, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.

Процентная ставка составляет около 12% годовых, при этом дополнительные комиссии могут достигнуть 52,5 миллиона евро.

Ранее авиакомпания рассматривала вариант привлечения до 257 миллионов евро под 25% годовых, однако от этого плана отказались.

Что будет с пассажирами?

Несмотря на сложное финансовое положение, airBaltic заявляет, что продолжает выполнять рейсы в обычном режиме.

Приобретённые билеты и существующие бронирования остаются действительными. Пассажиры могут покупать новые билеты и пользоваться услугами авиакомпании.

Процедура Chapter 11 позволяет предприятию временно защититься от требований кредиторов и продолжать работу, одновременно разрабатывая план финансового оздоровления.

Предполагается, что реструктуризация может завершиться к середине 2027 года.

Основным акционером airBaltic остаётся Латвийское государство, которому принадлежит 88,37% акций. Немецкой Lufthansa принадлежат 10%, компании датского предпринимателя Ларса Тусена Aircraft Leasing 1 — 1,62%.

Таким образом, несмотря на привлечение нового финансирования, финансовое положение национальной авиакомпании остаётся тяжёлым. Её дальнейшая судьба будет зависеть от успешности реструктуризации, договорённостей с кредиторами и способности сократить текущие убытки.