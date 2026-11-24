Европейский союз (ЕС) и Мавритания договорились о продлении соглашения о рыболовстве, благодаря чему Латвия сможет продолжить рыбный промысел в африканских водах, сообщили агентству LETA в Министерстве земледелия.

В министерстве отмечают, что в 2026 году Латвия неоднократно поднимала вопрос о продлении соглашения на заседаниях Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС и в других политических форматах, а также в ходе двусторонних переговоров с Европейской комиссией и бюро еврокомиссара по рыболовству и океанам, подчёркивая важность соглашения для латвийской рыбной отрасли.

Хотя ещё предстоит согласовать технические детали соглашения, прежде чем рыболовные суда смогут вернуться к промыслу, достигнутая на политическом уровне договорённость является шагом вперёд в деле снижения негативных экономических последствий для рыболовного флота ЕС, в том числе Латвии, отмечают в министерстве.