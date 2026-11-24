За первые 10 месяцев 2026 года в ведомстве, хранящем национальную кубышку, на премирование собственных сотрудников потратили 609 682 евро, пишет Neatkarīga.

Можно сделать вывод, что Министерство финансов работает более чем вдвое эффективнее, чем МИД (там материальное стимулирование обошлось в 273 367 евро), Министерство экономики (245 698 евро) или Министерство обороны (245 186 евро).

На этом фоне совсем скромным выглядит премиальный фонд Минздрава — там заслужили только 79 361 евро.

А уж Министерство климата и энергетики и вовсе обошлось скромными 10,7 тысячи евро. И за что теперь в правительстве на него спускают всех собак и даже собираются ликвидировать?

Кстати, Министерство образования и науки хранит свои премиальные траты за семью печатями…

Как сообщал bb.lv, по всем министерствам ЛР в рамках были пересмотрены 115 приоритетных программ расходов. В итоге обнаружили всего 42 программы, в которых содержались ресурсы на 34,5 миллиона евро.