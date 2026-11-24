Европейский союз вводит ограничения на импорт гибридных автомобилей из Китая. С 1 декабря ежегодный объём поставок таких машин будет ограничен 350 тысячами единиц.

Как сообщает AFP, во вторник, 24 ноября, Европейская комиссия официально утвердила соответствующие меры.

Решение стало результатом договорённостей между Брюсселем и Пекином, достигнутых в октябре. Обе стороны стремятся избежать полномасштабной торговой войны на автомобильном рынке.

Поставки могут сократиться более чем вдвое

Ранее Евросоюз прогнозировал, что в 2026 году импорт гибридных автомобилей из Китая может достичь 800 тысяч единиц.

Теперь установленный лимит составит 350 тысяч автомобилей в год — на 450 тысяч меньше прогнозировавшегося объёма.

В Еврокомиссии объясняют необходимость ограничений стремительным ростом поставок китайских автомобилей, который создаёт дополнительное давление на европейских производителей.

«Эти ограничения необходимы для защиты автомобильной промышленности ЕС от резкого увеличения импорта таких автомобилей», — заявили в Еврокомиссии.

При этом новые правила формально будут распространяться на импорт гибридных автомобилей независимо от страны происхождения. Такой подход обусловлен международными торговыми нормами.

Китайские производители укрепляют позиции в Европе

Гибридные автомобили стали одним из основных инструментов расширения присутствия китайских автопроизводителей на европейском рынке.

На фоне растущей конкуренции европейские власти уже предпринимали меры для защиты собственного автопрома.

В частности, в 2024 году ЕС ввёл дополнительные пошлины на электромобили китайского производства. Брюссель обосновал это решение государственными субсидиями, которые, по мнению Еврокомиссии, предоставляют китайским производителям несправедливое конкурентное преимущество.

Новые ограничения на гибридные автомобили стали очередным шагом Евросоюза по регулированию автомобильного импорта и защите европейской промышленности.