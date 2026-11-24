Газ сохранит очень важную роль в производстве электричества, и с его помощью можно в очень короткие сроки обеспечить рынок большим количеством энергии, когда это необходимо, заявил в интервью агентству ЛЕТА председатель правления оператора системы передачи и хранения газа АО "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") Улдис Барисс.

Комментируя будущее газовой отрасли, Барисс сказал, что его можно разделить на три блока.

По его мнению, первый - это использование газа в промышленных процессах, особенно в химической промышленности.

"Например, в Литве газ используется в качестве сырья для производства минеральных удобрений. В таких процессах газ, скорее всего, так быстро заменить не удастся", - сказал Барисс, добавив, что такое потребление определенно сохранится.

Вторая важная сфера - это производство электроэнергии. Там газ в определенной степени служит резервным и страховочным источником. В начале ноября можно было видеть, как газовые электростанции работали, хотя еще светило солнце.

"По моему мнению, газ сохранит очень важное значение в производстве электричества. Постепенно важнее общего объема газа становится возможность в очень короткие сроки обеспечить рынок большим количеством энергии, когда это необходимо. Электрические батареи на это не очень способны", - сказал Барисс. В батареях можно накапливать произведенную за день энергию и использовать ее ночью, но накапливать таким образом энергию для потребления на следующей неделе было бы слишком дорого.

По его мнению, Инчукалнское подземное газохранилище в этом отношении критически важно, поскольку в нем можно накапливать газ и извлекать его в тот момент, когда он необходим.

В качестве третьего блока в будущем газовой отрасли Барисс упомянул теплоснабжение. Если в центральном отоплении в основном переходят на щепу, то в индивидуальном отоплении газ еще долго будет хорошим решением, поскольку газовое отопление удобно и легко автоматизируется.