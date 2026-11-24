В кои-то веки финансовая сфера ЛР оказалась в руках профессионала. Вопрос теперь лишь в том, насколько сверстанный им главный денежный документ страны окажется политизированным и как ведомственные интересы повлияют на макроэкономическую стабильность Латвии.

Так или иначе, сегодня на заседании Кабинета министров глава Минфина, беспартийный Карлис Пургайлис, докладывает по вопросу «Об основном и специальном бюджетах государства и результатах перерасчёта расходов на 2027, 2028, 2029 и 2030 годы».

Читателям портала bb.lv нет необходимости посещать заседание правительства — они могут прочитать о латвийском госбюджете, не выходя из дома.

Поскребли по сусекам

Итак, по всем министерствам ЛР были пересмотрены 115 приоритетных программ расходов. В итоге обнаружили 42 программы, в которых содержались ресурсы на 34,5 миллиона евро.

Наибольшую сумму придётся пожертвовать, как ни странно, Министерству обороны. Вероятно, потому «священную корову» и возглавил беспартийный Райвис Мелнис, которого в своё время номинировало ныне оттеснённое от власти «Новое Единство». У военных обнаружили 18 млн «лишних» евро. На удивление круглая сумма, свидетельствующая лишь о том, что войсковые траты сами по себе берутся с потолка — и так же убираются волевым движением.

В пояснении указано, что эта сумма относится к радарам у ветроэнергетических станций. Оборона ЛР не пострадает, ибо «планируемое финансирование будет использовано с задержкой временного графика».

Министерство благосостояния — единственное отраслевое ведомство, возглавляемое дамой, Илзе Индриксоне (Национальное объединение), — расстанется с 3 206 438 евро. Тут придётся задержать финансирование домов призрения в самоуправлениях.

Министерство климата и энергетики, формально ещё не ликвидированное, но руководимое самим А. Кулбергсом в порядке совместительства, лишится также круглых 2,5 миллиона.

Здравоохранение сэкономит на музее и на экспертизе

В силу своего активного бизнес-прошлого, в которое входили и руководство алкогольным производством, и работа в Ventspils nafta, и даже позиция топ-менеджера в СМИ Diena, новый глава Минздрава Нормундс Станевичс наверняка отыщет в недрах своего медицинского хозяйства 2 491 545 евро. Тут точно видно — считали с лупой. В документе упоминаются программы расходов Музея медицины, Судебно-медицинской экспертизы, а также управления ведомством. Из чисто медицинских тем — закупки компонентов крови.

Профессиональный адвокат Виестурс Витковскис во главе Минюста выпилит из данной структуры 2 262 104 евро. Статья — «доплаты за работу в праздничные дни должностным лицам со специальными служебными званиями».

Возьмутся за людей в погонах

Разумеется, нашлись и ведомства, которые практически не ужали расходы. Так, лишних программ в Минкульте Науриса Пунтулиса обнаружили всего на 27 605 евро, а в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией — и вовсе на 2878 евро. Действительно, кто же будет связываться с рыцарями без страха и упрёка из KNAB?

Если же серьёзно, то и за людей в погонах ныне примутся: МВД, Минобороны, Министерство юстиции, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также Минздрав сократят число ведомственных пенсионеров. Структуры получили задание в 2027 году «исключить должности функций поддержки и другие должности, не связанные с регулярной угрозой жизни и здоровью, из круга субъектов выслуги». Так, в KNAB из 174 сотрудников пенсии за выслугу лет будут получать лишь 80.

Со своей стороны, МВД и Минздрав встали горой за диспетчеров чрезвычайной помощи, «принимая во внимание существующие в рабочей среде факторы психоэмоционального и психосоциального риска».

Также, по мнению Министерства юстиции, среди сотрудников Управления мест заключения «нет таковых… чьи должностные обязанности не связаны с регулярной угрозой жизни и здоровью». Последнее, правда, не подтверждается фактами: в пенитенциарных учреждениях ЛР арестанты ведут себя в целом вполне спокойно, и случаи нападений, допустим, на тюремных бухгалтеров отнюдь не часты.

Точно так же подведомственное Янису Домбраве (Национальное объединение) МВД извлекло из рукава беспроигрышную карту: «принимая во внимание как актуальную геополитическую ситуацию данного момента, так и возможные угрозы, могущие существенно повлиять на обеспечение внутренней безопасности, законности и общественного порядка… на данный миг нет таких должностных лиц… которые были бы исключаемы из круга получателей пенсии за выслугу лет».

Счастливые госслужащие

Закон о вознаграждении должностных лиц и работников госинститутов и самоуправлениq предполагает увеличение зарплат некоторых категорий госслужащих. Вот кто выиграет в будущем году:

прокуроры — 1,9 миллиона евро;

судьи и директор Государственной инспекции данных — 1,8 миллиона евро;

судьи Верховного суда — 200 000 евро;

члены Кабинета министров — 100 000 евро;

парламентские секретари 13 министерств (кроме Министерства обороны) — 70 000 евро;

судьи Конституционного суда — 50 000 евро;

государственный контролёр и члены Совета Госконтроля — 40 000 евро;

председатель и члены Совета по общественным электронным СМИ — 20 000 евро;

председатель, заместитель председателя и члены Регулятора радио и телевидения — 20 000 евро.

По 10 000 евро положат сверх имеющегося начальнику KNAB, омбудсмену, а также всем должностным лицам Центризбиркома — председателю, заместителю председателя, секретарю и членам.

Что же касается «простых» депутатов парламента, то, судя по всему, их оклады в 2027 году проиндексированы не будут.