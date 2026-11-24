Латвии и Эстонии рекомендуют постепенно перейти на европейскую ширину железнодорожной колеи — 1435 миллиметров вместо нынешних 1520 миллиметров.

Для этого предлагается строить новые пути параллельно существующим, не прекращая пассажирские и грузовые перевозки. Предварительная стоимость масштабной перестройки оценивается примерно в 17,5 миллиарда евро.

Такие выводы содержатся в исследовании экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международного транспортного форума (ITF), сообщает Министерство сообщения Латвии.

Старые пути сохранят, рядом построят новые

Эксперты изучили различные варианты перехода железнодорожных систем Латвии и Эстонии на европейский стандарт.

Наиболее подходящим решением для большинства железнодорожных направлений Латвии признано строительство новых путей шириной 1435 миллиметров параллельно действующим путям шириной 1520 миллиметров.

Это позволит постепенно расширять европейскую железнодорожную сеть, сохраняя работу существующей инфраструктуры.

Основой будущей системы должен стать проект Rail Baltica. Именно с его развитием предлагается согласовывать строительство дополнительных линий, обновление подвижного состава и создание трансграничных соединений.

В Министерстве сообщения признают, что речь идёт о долгосрочном и чрезвычайно дорогостоящем преобразовании железнодорожной системы.

Какие железнодорожные направления станут приоритетными?

В исследовании рассмотрены пять потенциальных коридоров на территории Латвии.

Наиболее стратегически важным для дальнейшего изучения признано направление Вангажи — Цесис — Валмиера — Валка/Валга.

Оно должно укрепить железнодорожное сообщение между Латвией и Эстонией, улучшить пассажирские перевозки и повысить совместимость с европейской транспортной системой.

Высокую оценку получили также направления Иецава — Елгава — Тукумс — Вентспилс и Рига — Елгава — Мейтене.

Следующими по значимости названы коридоры Саласпилс — Крустпилс — Даугавпилс — Турмантас и Иецава — Елгава — Лиепая.

Развитие железнодорожных соединений в направлении Литвы предлагается согласовывать с решениями литовских властей относительно будущего их железнодорожной сети.

Перестройка может растянуться до 2060 года

Эксперты предлагают проводить переход в два этапа.

На первом этапе, ориентировочно до 2050 года, приоритет рекомендуется отдать трём направлениям:

Вангажи — Цесис — Валмиера — Валка/Валга;

Саласпилс — Крустпилс — Даугавпилс;

Рига — Елгава.

Развитие линии в направлении Валги необходимо согласовать с Эстонией.

Второй этап, предварительно рассчитанный на период около 2060 года, предусматривает дальнейшее развитие трансграничных соединений в направлении Литвы.

При этом Министерство сообщения подчёркивает, что указанные сроки являются лишь предположениями, использованными при моделировании. Окончательный график строительства пока не утверждён.

Почему перестройка может обойтись в миллиарды?

Предварительная стоимость перехода железнодорожной сети на европейскую колею оценивается примерно в 17,5 миллиарда евро.

Поэтому эксперты не рекомендуют рассматривать преобразование всей системы как единый инвестиционный проект, который необходимо реализовать одновременно.

Вместо этого предлагается двигаться постепенно, начиная с наиболее важных направлений.

Перед принятием конкретных инвестиционных решений потребуются дополнительные технические и экономические исследования, уточнение стоимости строительства и прогнозы пассажирских и грузовых перевозок.

Сроки реализации будут во многом зависеть от темпов строительства Rail Baltica, особенно её второго этапа, и доступного финансирования.

Перестройку связывают с безопасностью Латвии

Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Элина Шиминя-Неверовска подчеркнула, что геополитическая ситуация существенно изменилась, поэтому при планировании будущей железнодорожной системы необходимо учитывать не только экономические, но и оборонные интересы страны.

Новая инфраструктура должна обеспечить более тесную интеграцию Латвии в европейскую транспортную сеть, повысить устойчивость перевозок и соответствовать потребностям военной мобильности Европейского союза.

По её словам, столь масштабные изменения невозможно осуществить без тесного сотрудничества всех трёх стран Балтии.

Исследовали почти 1400 километров железных дорог

Совместное исследование Латвии и Эстонии охватило девять железнодорожных коридоров общей протяжённостью 1385 километров.

Из них 809 километров находятся на территории Латвии, а 576 километров — в Эстонии.

Исследование подготовлено в соответствии с требованиями европейского законодательства, обязывающего страны ЕС с нестандартной шириной железнодорожной колеи оценить возможности перехода на европейский стандарт.

Полученные результаты станут основой для разработки долгосрочного плана преобразования железнодорожной системы Латвии.

Таким образом, речь пока идёт не об утверждённой программе строительства, а о рекомендациях экспертов, на основании которых государству предстоит определить конкретные проекты, сроки и источники финансирования.